Droits TV ‍: Un coup fumant de TF1, la Ligue 1 pour tous les Français ‍?

Par Guillaume Conte

TF1 discute aussi avec la LFP pour les droits TV, notamment du magazine du dimanche. Mais outre Téléfoot, la première chaine pourrait être forcée de se positionner sur un match de Ligue 1.

L’espoir est très mince, mais il est là et il a le mérite d’exister. Le prochain appel d’offres de la Ligue 1 n’a pas donné son verdict et la LFP, via son président Vincent Labrune, se démène pour essayer de trouver le meilleur deal afin de sauver ce qui peut l’être alors que Canal+, le grand argentier historique du football français, a décidé de tout stopper au niveau investissement. L’état français, par le biais de son président Emmanuel Macron, a sollicité le Qatar et sa chaine BeIN Sports pour venir à la rescousse, ce qui devrait permettre de sauver les meubles. Mais la Ligue cherche toujours le meilleur arrangement, avec pourquoi pas DAZN pour faire monter les enchères, Amazon qui cherche à récupérer un match, mais aussi une surprise de possible.

Le Groupe M6 est heureux d’annoncer l’acquisition, auprès de la @fifaworldcup_fr, des droits exclusifs en clair de la majorité des matchs de deux compétitions incontournables du football mondial :

⭐️La coupe du Monde de la FIFA 2026

⭐️La coupe du Monde de la FIFA 2030 pic.twitter.com/gql9ZjBZYo — Groupe M6 (@M6Groupe) March 7, 2024

C’est ainsi que RMC dévoile que TF1 négocie avec la Ligue de son côté afin de conserver le magazine dominical Téléfoot, qui achète les images du championnat de France afin de pouvoir alimenter son émission historique. Actuellement, c’est Amazon qui détient ses droits et TF1 les rachète donc au géant américain. Les discussions avancent et la première chaine, qui a déjà perdu les droits des deux prochaines Coupes du monde face à M6 même si le rachat de matchs n’est pas impossible, entend encore faire baisser les prix. A moins de risquer de tout perdre.

Un doublé Téléfoot + match de Ligue 1 le dimanche ?

Ainsi, la radio sportive sous-entend que l’offre de TF1 pour garder les images pour Téléfoot pourrait donner des idées et provoquer une prise de position pour un match du championnat de France à diffuser. Pour le moment, c’est encore une idée mais pas une tendance, nuance RMC. Mais la chaine historique du PAF pourrait bien se trouver au pied du mur, si un diffuseur qui fait une offre pour des matchs demande aussi les droits de ce magazine du dimanche matin, ce qui risquerait de laisser TF1 bredouille. De quoi sonner le réveil de la direction des sports de la Une, pour se positionner sur un match et le magazine, afin pourquoi pas de faire enchainer Téléfoot avec un match de Ligue 1 le dimanche après-midi. Nul doute que cela ferait le bonheur des amateurs de football qui n’ont pas envie ou pas les moyens de payer des abonnements supplémentaires. Encore une fois, cela n’est pas une tendance forte à l’heure actuelle, mais cet appel d’offre toujours aussi indécis peut aussi réserver de grosses surprises dans quelques semaines.