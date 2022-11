Angers - RC Lens : les compos (21h sur Canal+Sport 360)

Compo du SCO Angers :

Fofana, Amadou, Blazic, Hountondji, Doumbia, Bentaleb, El Melali, Mendy, Ounahi, Hunou, Salama

👊 Et voici le XI de départ angevin pour affronter les Sang et Or ! pic.twitter.com/x1aYk2hw6q