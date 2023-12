Droits TV ‍: Pas de milliard pas de mercato, la Ligue 1 stoppe tout

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

A une semaine du début du mercato d'hiver, l'absence de clarté dans le dossier des droits TV de la Ligue 1 pourrait avoir un impact majeur pour de nombreux clubs.

L'année 2023 se termine et pour l'instant la Ligue de Football Professionnel négocie toujours la vente des droits de la Ligue 1 à un ou des diffuseurs. Mais chaque semaine qui passe n'est pas de nature à rassurer sur le montant total du chèque qui sera proposé au football français, la seule certitude étant désormais que l'on n'atteindra pas le milliard d'euros promis par le président de la LFP lorsqu'il évoquait le nouveau contrat. C'est donc avec l'estomac légèrement serré que les dirigeants des 18 clubs de L1 abordent ce mercato d'hiver, sachant qu'ils n'ont pas réellement d'informations en béton concernant le contrat des droits TV qui s'appliquera la saison prochaine. Alors forcément, dès ce mercato d'hiver, il semble très probable que personne ne fera des folies sous peine de pleurer l'été prochain si les diffuseurs n'ont pas été à la hauteur des espoirs.

Droits TV, le mercato avance dans le brouillard

Sous couvert de l'anonymat, un dirigeant d'un club de Ligue 1 confie dans L'Equipe qu'effectivement cette situation totalement floue concernant les droits TV a un impact majeur. « Tout dépend de l'actionnaire, bien entendu, mais le contexte économique global et le flou entourant les droits télé va forcément peser sur ce marché. Il y a deux politiques possibles : soit on est très agressifs en faisant le pari que cela sera payant et que les droits télé seront stables, soit on est très conservateurs. Un certain nombre de clubs vont opter pour la deuxième politique et être très prudents », explique ce responsable d'une équipe installée en deuxième partie du classement à l'heure de la pause hivernale. Cependant, dans un championnat à 18 clubs, la lutte pour le maintien risque d'être brutal, et il se pourrait que milliard d'euros ou pas, des dirigeants tentent le tout pour le tout durant ce mois de janvier consacré aux transferts, quitte à prendre des risques démesurés.

Droits TV : Canal+ veut leur pourrir la vie https://t.co/VnnPzudmiT — Foot01.com (@Foot01_com) December 23, 2023

Christophe Lepetit, responsable des études économiques et des partenariats au Centre de Droit et d'économie du sport, est lui convaincu que cette absence d'accord entre la LFP et des chaînes de télé pour la saison prochaine aura un effet concret dans une semaine à l'ouverture du mercato. « Au 1er juillet, les clubs, au-delà de l'identité des diffuseurs, ne savent pas avec certitude les recettes dont ils pourront bénéficier. Il faut bien avoir à l'esprit que cela représente de 50 % à 60 % des recettes annuelles pour la très grande majorité des clubs », prévient le spécialiste, qui pense que les clubs vont avoir deux choix. Soit attendre le mercato d'été 2024 afin d'en savoir plus sur les droits TV, soit vendre des joueurs dès cet hiver et se les faire prêter jusqu'à la fin de l'actuelle saison.