Droits TV ‍: Nasser Al-Khelaifi et Beinsports sauvent la Ligue 1 ‍!

Le dossier des droits de diffusion de la Ligue 1 à la télé n'avance pas, du moins officiellement. Le patron du PSG et de Bein Média Group serait désormais à la manœuvre et l'optimisme est de retour.

Tandis que le championnat de L1 débute le 16 août prochain, et que la plupart des 18 clubs a repris le chemin de l'entraînement, aucun diffuseur n'a pour l'instant fait les efforts financiers attendus par la LFP pour s'offrir les droits TV de la Ligue 1. Résultat, le mercato est d'un calme absolu, personne ne voulant faire des folies au moment où l'on ne sait pas à quel prix ces fameux droits seront vendus, et pire encore, on ne sait pas si Canal+ et Beinsports feront une proposition à Vincent Labrune. Pourtant, en ce milieu de semaine, un petit coin de ciel bleu semble apparaître au-dessus du championnat de France. Et cela est dû à plusieurs rumeurs qui affirment que Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain, mais également de Bein Média Group, a décidé de prendre les choses en main pour aboutir à un accord rapide et enfin permettre à la Ligue de Football Professionnel de vendre les droits TV de la Ligue 1. C'est ce qu'annonce Mohamed Toubache-Ter : « Ça s’accélère pour les droits tv… Nasser est à la manœuvre !!! ». Une information confirmée par Santi Aouna, journaliste de Foot Mercato.

Al-Khelaifi à la manoeuvre, la Ligue 1 respire

Après avoir acheté la totalité des droits de la Ligue 2, pour un montant estimé à près de 40 millions d'euros par saison, Beinsports a longtemps été présenté comme le possible sauveur de la Ligue 1, et le fait que Nasser Al-Khelaifi soit désormais en tête de liste confirme que cette fois soit un accord a également été trouvé entre Beinsports et Canal+ pour que la chaîne du groupe Bolloré achète un ou deux matchs de L1 par journée, soit que la chaîne sportive qatarie prendra 100% de la Ligue. Ces dernières semaines, des rumeurs insistantes laissaient entendre que Beinsports avait déjà mobilisé des équipes externes pour se préparer à une diffusion du Championnat de France 1 via une chaîne 100% Ligue 1 qui ferait l'objet d'un abonnement supplémentaire. Il faut désormais que tout cela se concrétise, mais on imagine bien que Nasser Al-Khelaifi décide de tout régler, cela pourrait aller très vite, confirmant ainsi la toute puissance de ce dernier sur la L1.