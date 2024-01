Droits TV ‍: Le Qatar encore appelé au secours pour sauver la Ligue 1 ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Dans l'attente de la fin des négociations entre la LFP et des diffuseurs, un scénario pourrait permettre à la Ligue 1 de s'en sortir honorablement.

Ancien directeur général des sports de Canal+, qu'il avait quitté pour prendre les commandes de L'Equipe, avant ensuite de bifurquer vers le PMU, Cyril Linette connaît bien le mécanisme des droits TV de la Ligue 1. Alors, au moment où cela s'impatiente concernant la réponse à l'appel d'offres à partir de la saison prochaine, et où le montant d'un milliard d'euros ne semble plus du tout d'actualité, celui qui dirige désormais un cabinet de conseil pense que Vincent Labrune et la Ligue de Football Professionnel pourraient s'en sortir grâce à l'aide de Qatar Sport Investments et les droits internationaux. Cyril Linette voit bien Doha filer un gros coup de main au football français en poussant très fort pour s'offrir des droits qui actuellement ne sont vendus que 78 millions d'euros par saison. Et sur RMC, l'ancien homme fort de Canal+ de dire comment il voyait tout cela s'arranger.

Le Qatar pourrait pousser le curseur pour la L1 à l'étranger

📺 Les droits TV de la Ligue 1 : faut-il s'inquiéter ?



🗣 @CyrilLinette : "Un produit moins bon, moins de monde dans le magasin, un grossiste qui en a moins besoin... ce n'est pas très positif." #RMClive pic.twitter.com/pBMrbmHAm1 — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) January 14, 2024

« Quand Canal+ surpayait la Ligue 1 à un moment, ce n’est pas parce que c’était rentable. Ce sont les abonnés pour le cinéma qui payaient la Ligue 1 parce que stratégiquement, il fallait avoir la peau de TPS. Aujourd’hui, les diffuseurs ne font plus ça, ils se partagent les droits. Amazon Prime Vidéo perd de l’argent, Disney perd de l’argent, mondialement tout le monde perd de l’argent et essaie d’en perdre le moins possible en agrégeant les offres plutôt qu’en mettant des fortunes. Je ne vois pas pourquoi la Ligue 1 ferait exception à ce phénomène mondial. La Ligue 1, c'est un produit vraiment moins bon, car il n'y a plus de suspense pour le titre, il y a aussi moins de monde dans le magasin et un grossiste qui en a moins besoin, ce n’est pas très positif. MAIS il y a un motif d’espoir, c’est l’agilité de la LFP qui historiquement a toujours réussi à retomber sur ses pieds. Elle est astucieuse, parfois au détriment de sa fidélité et elle bénéficie d’aides politiques. Je n’ai pas d’info là-dessus, mais la relation avec le Qatar est bonne et on peut penser que QSI peut surpayer les droits internationaux pour trouver une solution profitable pour tout le monde », a fait remarquer l'ancien homme fort de Canal+. Globalement, le Qatar pourrait s'offrir les droits internationaux pour nettement plus chers, ce qui pourrait compenser la baisse des droits en France.