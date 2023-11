Droits TV ‍: Le Qatar prêt à craquer, BeInSports au secours de la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Après l'échec de l'appel d'offres du 17 octobre dernier pour la Ligue 1, la LFP négocie avec les candidats de gré à gré. Si un ticket DAZN-Amazon part favori selon les dernières informations, beIN Sports n'a pas dit son dernier mot.

La LFP et les téléspectateurs français tremblent et se demandent encore où sera diffusé la Ligue 1 au cours des 5 prochaines saisons ? L'incertitude est de mise avec le déroulement de l'appel d'offres. Aucune chaine n'a proposé les 530 millions d'euros pour les deux meilleures affiches et un troisième match tout comme aucune n'a donné 270 millions d'euros pour les 6 matchs restants. Les 800 millions d'euros attendus par Vincent Labrune sont soumis à la négociation de gré à gré. Le mystère demeure encore plus car un nombre infini et inconnu d'acteurs vont discuter avec la LFP et tenter d'arracher la Ligue 1 en donnant juste un peu plus que leurs adversaires.

Le patron de beIN a passé son lundi avec Vincent Labrune

Selon les informations de l'Equipe, la tendance serait à une association DAZN-Amazon pour la Ligue 1. Le premier cité surnommé « Le Netflix du sport » diffuserait les 9 matchs sur ses antennes alors qu'Amazon pourrait obtenir 3 matchs par journée en co-diffusion. Une option séduisante pour les téléspectateurs ainsi que pour la LFP si le montant financier est à la hauteur. Néanmoins, selon L'Equipe, un acteur bien connu en France vient bouleverser ce scénario idyllique : beIN Sports.

beIN Sports reste en jeu pour les droits TV de la Ligue 1



À ce jour, l'option DAZN-Amazon est la plus réaliste pour la L1. Mais le diffuseur franco-qatarien beIN Sports, dont les dirigeants ont rencontré ceux de la LFP lundi, n'a pas encore renoncé https://t.co/mJ1tQUGhrT pic.twitter.com/2CwsChxTnd — L'ÉQUIPE (@lequipe) November 14, 2023

Le groupe qatari lorgne finalement sur la Ligue 1 qu'il a diffusée de son arrivée en 2012 jusqu'à 2020. Encore diffuseur de la Ligue 2, beIN a besoin de la Ligue 1 pour combler la perte des coupes d'Europe la saison prochaine. Celles-ci seront toutes diffusées en exclusivité par Canal+. Le directeur général de beIN Youcef Al-Obaidly s'est longuement entretenu avec Vincent Labrune ce lundi. Une réunion logique puisque beIN a aussi participé au premier appel d'offres, communiquant un prix inconnu du grand public. Cet intérêt soudain et prononcé du groupe qatari est la meilleure nouvelle possible pour la LFP. Une concurrence acharnée est nécessaire pour faire enfin grimper les prix et donc les dotations pour les clubs de l'élite.