Droits TV ‍: L’Arabie Saoudite flambe, la LFP en larmes

L'Arabie Saoudite fait de la Ligue 1 l'un de ses terrains de jeu, et cela ne fait que commencer. La Ligue, qui cherche à vendre au mieux les droits TV du championnat de France, n'apprécie guère ce pillage.

Un coup de maitre de l'Arabie Saoudite, et la porte s’est ouverte. Il y a un an jour pour jour, Cristiano Ronaldo signait son contrat avec Al-Nassr, tournant le dos à l’Europe et à Manchester United, où il n’était pas suffisamment considéré à son goût. Un départ qui a oeuvré comme un tremblement de terre sur la planète football, mais qui ne fut finalement pas un cas isolé. L’été dernier, de nombreuses stars ont suivi le même chemin, renforçant un championnat saoudien qui a connu un énorme coup de projecteur à coups de centaines de millions d’euros de transfert et surtout de salaire, pour convaincre les joueurs de signer en plein coeur du Golfe.

L'Arabie Saoudite change son règlement, ça tremble

A l’image de l’UEFA, les instances européennes n’ont pas trop pleuré, assurant que, comme la Chine il y a 10 ans, cela allait surtout représenter un Eldorado provisoire qui se tarirait avec le temps. En attendant, la tendance est toujours à l’offensive en ce qui concerne les investissements saoudiens, et une nouvelle règle dans le championnat a fait passer le nombreux de joueurs étrangers autorisés à jouer de 8 à 10. Une équipe complète quasiment sans joueur local, la fédération saoudienne de football assume totalement son côté « Dream League » avant l’heure.

Résultat, l’offensive va passer un nouveau cap dans les prochaines semaines, alors que quelques clubs, comme le Al-Hilal de Neymar, étaient freinés par cette limitation jusqu’à présent. Selon le site spécialisé sur les médias et le sport, En Pleine Lucarne, cela représente clairement une mauvaise nouvelle pour le football français, qui va perdre plusieurs joueurs. De belles ventes certes, mais une attractivité moindre pour la Ligue 1, habituée à se faire dépouiller mais où seul le PSG est capable de conserver ses meilleurs joueurs. La perspective de voir Azzedine Ounahi rejoindre la SPL n’est qu’une illustration de ce nouvel exil doré qui va en tenter plus d’un, l’exemple de Neymar étant l’un des plus marquants l’été dernier. Car même si le PSG n'en voulait plus, le Brésilien était une des stars du championnat, provoquant un engouement au Parc des Princes ou en province, et un intérêt de l'étranger pour la Ligue 1.

Une bien mauvaise nouvelle pour l’attractivité de notre championnat, et un timing délicat selon En Pleine Lucarne à l’heure où les droits TV se négocient. La LFP, et son président Vincent Labrune, discute de gré à gré avec les diffuseurs, sans aucune garantie de pouvoir atteindre le prix du milliard d’euros espéré au lancement de l’appel d’offres. Le fait que le diffuseur principal actuel, Amazon Prime, ne soit pas forcément conquis par un nouveau tour de table, laisse la porte ouverte à des négociations à la baisse.