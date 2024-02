Droits TV ‍: Haaland au PSG et la Ligue 1 est sauvée

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Le mois de février est désormais bien entamé sans que l'on sache qui diffusera la Ligue 1 la saison prochaine en France et où jouera Kylian Mbappé. Les deux dossiers pourraient être liés.

Les amateurs de football doivent patienter pour savoir si dans quelques mois ils devront résilier un ou des abonnements, et s'abonner à de nouvelles chaînes afin de suivre le grand feuilleton du Championnat de France de Ligue 1 à compter de la saison 2024-2025. Vincent Labrune travaille activement sur ce dossier, mais le président de la Ligue de Football Professionnel doit composer avec le suspense qui entoure l'avenir de Kylian Mbappé. Car c'est une évidence, après les départs de Lionel Messi et Neymar, l'intérêt international pour la Ligue 1 va s'écrouler si Mbappé quitte le PSG. Une situation confirmée, dans Le Figaro, par Vincent Chaudel, qui dirige l'Observatoire du Sport Business.

Faute de Mbappé, Haaland peut doper la Ligue 1

Droits TV : Pourquoi le Qatar veut sauver la Ligue 1 ? https://t.co/vDUT9SCuyt — Foot01.com (@Foot01_com) February 9, 2024

Interrogé par notre confrère Gilles Festor, le spécialiste dresse un scénario impitoyable, mais réaliste de la situation concernant la vente des droits TV de la Ligue 1, surtout à l'étranger où la LFP espère faire grimper le prix des droits actuellement fixés à 80 millions d'euros par saison et actuellement détenus par Beinsports. « Une Ligue 1 sans Mbappé est toujours plus difficile à vendre qu’avec (...) A l'international, quelles sont les stars suivies dans le monde dans notre championnat ? Il n'y en a pas. Dembélé, Donnaruma? Ce sont d'excellents joueurs mais pas des joueurs capables de prétendre au Top 10 du Ballon d'Or aujourd'hui, ni des footballeurs capables de drainer des centaines de millions d'abonnés sur les réseaux sociaux comme le furent Messi ou Neymar. La Ligue 1 va forcément perdre ... sauf si le PSG parvient à attirer rapidement un joueur du standing d'Erling Haaland », fait remarquer Vincent Chaudel, qui est convaincu que sans méga star notre Championnat ne peut pas non plus rêver trop grand. On ne sait pas ce que pense Pep Guardiola et Erling Haaland de tout cela, mais le Paris Saint-Germain devra être fort si Kylian Mbappé finit par signer au Real Madrid.