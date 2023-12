Droits TV ‍: BeinSport et DAZN prêts à tout acheter ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Le suspense dure concernant le ou les futurs diffuseurs de la Ligue 1 en France la saison prochaine. Et forcément, des rumeurs sont relayées sur un sujet qui passionne les amateurs de football à la télévision.

L’annonce par la Fédération Française de Football qu’un accord avait été trouvé avec DAZN pour que deux matchs de National soient diffusés par le « Netflix du sport » a relancé les supputations sur l’avenir des négociations entre la LFP et les chaînes pour l’achat des droits de la Ligue 1. Même si les 15 euros par mois pour s'abonner à ce média (Ndlr : 14,99 euros pour être précis) ont suscité des commentaires acides, ce deal confirme que DAZN veut durablement s'installer en France au moment même où l'on évoque de plus en plus ouvertement le retrait de Prime Vidéo, qui a déjà quitté la Premier League. Pour la France, c'est désormais un ticket composé de DAZN et BeinSports qui est cité comme le grand favori afin de s'offrir les droits de la Ligue 1.

Une offre déjà évoquée avec des clients de Canal+ ?

à confirmer, mais ça fait le deuxième client C+ que je lis ici ou là qui auraient eu une info sur le 100% de Ligue 1 (dazn et bein) chez Canal+ quand ils discutaient contrat avec le service client — Yann Cena (@LeDevBreton) December 27, 2023

Il se chuchote même que du côté des services commerciaux de Canal+, qui diffuse déjà les deux médias, on évoque déjà ce possible accord qui commencerait la saison prochaine. « A confirmer, mais ça fait le deuxième client C+ que je lis ici ou là qui auraient eu une info sur le 100% de Ligue 1 (DAZN et Beinsports) chez Canal+ quand ils discutaient contrat avec le service client », explique Yann Cena sur X. Sur différents forums, certains clients ou futurs clients de la chaîne cryptée auraient en effet été informés que la saison prochaine toutes la Ligue 1 sera visible via MyCanal et pourront intégrer un abonnement commun sans avoir recours à un autre diffuseur, comme c'est le cas actuellement avec Prime Vidéo. Il faut toutefois savoir combien DAZN, qui souhaiterait le lot premium), et BeInsports, qui prendrait le reste et notamment la Ligue 1, voudront payer pour cela, même si le fait d'être diffusé via les offres de Canal+ est forcément un sacré atout.