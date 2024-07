Droits TV ‍: Des matchs de Ligue 1 en clair et pas n'importe lesquels ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

A quelques semaines de la reprise du championnat, la Ligue de Football Professionnel a finalement vendu les droits TV à DAZN et beIN Sports. Ce choix n’a pas les faveurs de l’économiste Pierre Rondeau, persuadé que le football français devrait gagner en visibilité.

Les amateurs de Ligue 1 peuvent être soulagés, le championnat ne reprendra pas sur un écran noir. La Ligue de Football Professionnel, contrainte de revoir ses ambitions financières à la baisse, a finalement vendu les droits TV à DAZN et beIN Sports. Un duo qui pourrait faire grimper la facture des supporters jusqu’à 49 euros par mois. Avec de tels tarifs, de nombreux fans risquent de faire une croix sur le football français, craint l’économiste Pierre Rondeau, lequel estime que la solution peut passer par la diffusion de matchs en clair.

En Italie, DAZN, avec l'intégralité de la Série A et de la Liga Espagnole, c'est 59€99 par mois (possibilité de partager l'écran sur 2 lieux différents) avec 1 engagement de 12 mois.

Pour le forfait annuel, payé cash, c'est 599€ soit 49€91 par mois pic.twitter.com/mFLn2W8KAH — Pierre Rondeau (@PierreR0ndeau) July 18, 2024

« Ce n’est pas en cédant pour cinq ans des droits à un acteur inconnu et au modèle économique plus que douteux que l’on va pouvoir redonner le goût du football, a écrit le codirecteur de l’Observatoire du sport de la Fondation Jean-Jaurès. Il faut une action globale, collective, qui va dans le sens du bien commun et du progrès. En 2021, les députés Régis Juanico et Cédric Roussel avaient présenté leur rapport, après une mission d’enquête parlementaire, sur les droits de retransmission du football. »

Rondeau veut des derbys en clair

« Ils avaient fait état de plusieurs propositions, comme la création de rencontres d’importance régionale, sur le même registre que les rencontres d’importance majeure qui ont l’obligation d’être diffusées en clair à la télévision, a rappelé le spécialiste. Cela revenait à considérer moins d’une dizaine de matchs par saison obligatoirement diffusables en clair, pas forcément les plus grandes affiches, comme le clasico PSG-OM ou un OM-Lyon, mais des matchs ayant un intérêt régional, comme des derbys Lens-Lille, Lyon-Saint-Étienne ou Rennes-Nantes. Et ce dans le but de favoriser la visibilité et donc la popularité du football français. »

« Dans la lignée des députés Roussel et Juanico, pourquoi ne pas imposer un lot d’un match en clair par journée, toujours dans l’idée d’assurer la visibilité du football ? Pas forcément la plus grande affiche, mais garantir que l’intégralité des téléspectateurs puissent avoir accès, chaque semaine, à des rencontres de la première division du championnat de France, assurer à ce que tous les clubs soient diffusés sur toute la saison et négocier ce lot auprès de chaînes de la TNT », a proposé Pierre Rondeau, inquiet pour l’avenir de la Ligue 1 suite à la décision de la LFP.