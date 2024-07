Droits TV ‍: DAZN, une méga promo pour s'abonner à la Ligue 1 ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Depuis que l'on sait que la Ligue 1 sera diffusée par DAZN et Beinsports, chacun se plaint du tarif que les amateurs de football à la télé devront payer. Mais pour l'instant, personne ne connait le prix réel des abonnements et on pourrait être surpris.

50 euros par mois, voilà ce que tout le monde annonce pour pouvoir suivre le championnat de Ligue 1 à partir du 16 août prochain. Pour aboutir à ce tarif, nombreux sont ceux qui ont utilisé des projections faites par DAZN et Beinsports lors de la présentation aux 18 clubs de Ligue 1 et à la Ligue de Football Professionnel. Mais rien n'empêche les diffuseurs de changer ces tarifs et cela pourrait être le cas pour DAZN, qui a rapidement besoin de faire gonfler le nombre de ses abonnés afin de rentabiliser les 400 millions d'euros que le Netflix du sport a accepté de verser chaque saison pendant 5 ans à la Ligue 1. Et finalement, alors que l'on parlait de 35 à 40 euros par mois pour suivre huit des neuf affiches de chaque journée de Championnat, le prix pourrait être radicalement plus bas.

Ma main à couper que fin juillet début août, DAZN lance une méga offre promotionnelle à 20€ par mois pendant 12 mois, engagement de 24 mois.

Ils t'annoncent 40€ et BAM méga promo — Pierre Rondeau (@PierreR0ndeau) July 16, 2024

Même si l'on ne connait rien de l'offre que DAZN va faire pour récolter des abonnés d'ici à la 1ère journée de Ligue 1, Pierre Rondeau, spécialiste de l'économie du sport que l'on entend souvent sur RMC, a visiblement une petite idée sur ce que pourrait préparer le nouveau diffuseur de la Ligue 1. « Ma main à couper que fin juillet début août, DAZN lance une méga offre promotionnelle à 20 euros par mois pendant 12 mois, engagement de 24 mois. Ils t'annoncent 40 euros et BAM méga promo », annonce le consultant.

Autrement dit, le diffuseur anglais prendrait tout le monde à contre-pied, et si Beinsports faisait également un effort, alors on pourrait revenir à des tarifs autour de 30 euros par mois, ce qui serait tout de même beaucoup plus raisonnable pour les fans de football. Il faut désormais attendre un peu la fin des négociations entre la LFP et les deux diffuseurs avant de savoir si réellement DAZN est prêt à frapper fort niveau tarifaire pour faire venir le plus vite possible des millions d'abonnés, ce qui est son objectif.