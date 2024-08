Droits TV ‍: DAZN tombe déjà en panne

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

A une semaine de la reprise de la Ligue 1, DAZN a diffusé ce dimanche le match amical entre Nantes et Crystal Palace. Et tout ne s’est pas passé comme prévu pour le nouveau diffuseur du championnat de France.

Le championnat de France de Ligue 1 reprend ses droits vendredi soir avec l’affiche entre Le Havre et le Paris Saint-Germain. Les observateurs du football français doivent s’y habituer, cette rencontre sera à suivre sur DAZN, nouveau diffuseur principal de la Ligue 1. Depuis quelques jours, la plateforme de streaming anglaise fait l’objet de multiples critiques en raison du prix très élevé de son abonnement, 30 euros par mois avec engagement pour suivre 100% de la Ligue 1. A ce prix, la qualité de la retransmission doit évidemment être impeccable, ce qui n’était pas le cas dimanche après-midi pour le match amical entre le FC Nantes et Crystal Palace.

Droits TV : Le Havre-PSG pour 50 euros, DAZN se fait humilier https://t.co/UJreLimXXS — Foot01.com (@Foot01_com) August 12, 2024

A une semaine de la reprise de la Ligue 1, DAZN proposait cette affiche à ses abonnés sur son application, l’occasion pour certains de se faire un premier avis sur le nouveau diffuseur du championnat de France. Et il n’a pas fallu longtemps pour que les premières critiques tombent puisque plusieurs bugs techniques ont été visibles comme relayé par le journaliste Emmanuel Merceron. « Bon le stream DAZN vient de sauter. ça promet pour la Ligue 1 » a publié sur son compte X le journaliste. Une plainte partagée par plusieurs supporters du FC Nantes sur les réseaux sociaux.

DAZN critiqué avant même la reprise

« Premier match et premier bug sur DAZN », « Franchement entre les bugs, l’image de mauvaise qualité l’affichage pas top et les prix de fou… » ou encore « La qualité de la diffusion du match amical Crystal Palace - Nantes sur DAZN… catastrophique » pouvait-on lire sur X, où le nouveau diffuseur de la Ligue 1 a déjà pris très cher. Il faut rappeler qu’à l’époque, Prime Video avait également connu quelques problèmes techniques au moment de son lancement dans l’aventure de la Ligue 1, avant de proposer par la suite un service impeccable. A la différence près que le géant du e-commerce américain proposait des prix attractifs, ce qui rendait logiquement les consommateurs bien plus cléments. A 30 euros par mois, aucun faux pas ne sera pardonné à DAZN et la plateforme de streaming anglaise en a sans doute conscience, tout du moins espérons-le.