Droits TV ‍: DAZN revient défier Beinsport

DAZN semblait à l'écart des négociations pour l'acquisition des droits de la Ligue 1, mais le Netflix du sport serait déjà de retour et pourrait concurrencer Beinsports.

Il y a quelques semaines, RMC et L'Equipe annonçaient qu'une réunion entre les responsables de la LFP et DAZN avait tourné court, le diffuseur anglais ne voulant pas mettre plus de 500 millions d'euros par saison pour s'offrir le championnat de Ligue 1 pour la période 2024-2029. Pire encore, les dirigeants de DAZN avaient prévenu que cette proposition devait être acceptée de toute urgence afin que tout puisse être mis en place pour communiquer et organiser sur le plan technique la diffusion des rencontres de Ligue 1. Cependant, selon Nicolas Fradin, journaliste et animateur de l'émission Les Remplaçants, le média souvent surnommé Netflix du Sport, est revenu à la table des négociations, usant là d'une stratégie déjà gagnante dans d'autres pays.

DAZN toujours concurrent de Beinsport pour la L1 ?

Pour notre confrère, l'offre de 500 millions d'euros est impossible à accepter, mais la Ligue de Football Professionnel est forcément attentive à cette surenchère de DAZN, au moment où Beinsports paraissait la seule solution possible pour éviter la catastrophe. « C’est DAZN qui fait des surenchères. Ils sont partis à 500 millions d’euros, ce qu’évidemment la Ligue de Football Professionnel a refusé. Mais la technique de DAZN, comme ils l’ont fait sur les autres championnats, c’est d’augmenter petit à petit pour arriver à la somme qui conviendra. La négociation va encore est très longue . Même si Monsieur Labrune dit qu’il a le temps, mais tout de même le temps presse. Soyons clairs, à 500 millions d’euros, la Ligue 1 meurt (...) Il semblerait que personne ne veut mettre 900 millions d'euros à part Beinsports, mais attention au conflit d'intérêt avec le PSG », a précisé Nicolas Fradin, qui pense que du côté des droits internationaux, le prix attendu serait passé de 200 millions à 120 millions d'euros. Il faut désormais faire le tri entre toutes ces rumeurs concernant le ou les futurs diffuseurs du championnat de Ligue 1, même si chaque semaine qui passe rend le sujet inquiétant.