Droits TV ‍: DAZN frappe à la porte de la Ligue 1

Par Guillaume Conte

Candidat à l'appel d'offres des droits TV de la Ligue 1, DAZN se prépare certainement à se positionner. Les derniers mouvements suggèrent que le Netflix du sport tâte le terrain en France.

Diffuseur de nombreux évènements sportifs en raison d’une stratégie très offensive ces dernières années, notamment en Allemagne ou en Italie, DAZN reste encore anecdotique en France. La Ligue des Champions féminine y est diffusée, avec des matchs retransmis en streaming sur Youtube pour capter le plus d’audience possible. Mais c’est au niveau du football masculin et de la Ligue 1 que le service créé en Angleterre en 2015 et appelé le « Netflix du sport » fait son apparition. Ainsi, via un partenariat avec Canal, DAZN diffusera sur sa chaine plusieurs matchs, et notamment la prochaine rencontre entre Lens et Reims samedi prochain. Une passerelle qui s’est étendue jusqu’à un partenariat avec le club nordiste, qui est fier d'annoncer cette collaboration sur les réseaux sociaux.

DAZN cherche un accord avec Amazon ?

Streamez en Sang & Or ! 📲



Le RCL et @DAZN_FR, plateforme de streaming sportif en ligne, s'associent. Une collaboration qui profite aux supporters ❤️💛



🎁 5€ pour le 1er mois d’abonnement



📺 #RCLSDR et #OGCNRCL sur DAZN via Canal+Ligue1 Uber Eats



ℹ️ https://t.co/H3RuREyZM0 — Racing Club de Lens (@RCLens) December 14, 2023

En effet, via Canal+, la souscription a été mise à 5 euros par mois pour le premier mois, ce qui permettra par exemple aux fans des « Sang et Or » de suivre le match contre Reims et celui contre Nice qui arrive ensuite. Une opération sans engagement qui va surtout permettre de découvrir la plateforme et de faire connaitrez DAZN chez un public qui n’a pas forcément les moyens de s’abonner à Canal+, à Amazon et à toutes les chaines nécessaires pour suivre l’ensemble des matchs de football de la saison. A l’heure où chaque diffuseur négocie avec Vincent Labrune, les retours de ce type d’opération seront certainement décisifs, alors qu’il se murmurait courant novembre que DAZN cherchait à s’associer avec Amazon pour rafler l’ensemble des lots de la Ligue 1 à un prix raisonnable. Une stratégie qui n’est pas forcément celle voulue par Vincent Labrune, qui rêve de voir les concurrents s’affronter pour faire grimper les prix.