Droits TV ‍: Canal+ va être vert, la grande annonce pour le 20 juin

Par Guillaume Conte

Canal+ ne donnant absolument aucune solution au football français, la Ligue a pris une décision radicale qui a de grandes chances d'être entérinée dans une semaine. la LFP va se la jouer solo, coûte que coûte !

Pour une fois, le football français reste uni malgré la situation de crise qu’il traverse sur le sujet des droits télévisuels de la Ligue 1 qui ne sont toujours pas attribués à deux mois de la reprise. Tout le monde est en ligne derrière Vincent Labrune pour trouver le meilleur deal possible et sauver la face, alors qu’aucune solution concrète n’est sur le point d’être trouvée. Il faut dire que, après le forcing d’Emmanuel Macron pour trouver une solution, Canal+ semblait être en mesure de faire un effort financier pour rétribuer plus généreusement BeIN Sports et distribuer la chaine qatarie qui était d’accord pour se positionner pour un rachat global de l’ordre de 600 à 700 millions d’euros. Mais clairement vexé par son mauvais traitement ces dernières années, la chaine de Vincent Bolloré assure avoir fait d’autres choix depuis, et attend de voir qui aura les droits pour éventuellement se positionner après.

La LFP appelle tout le monde

De quoi mettre tout le football français le bec dans l’eau, alors que des plateformes comme Amazon ou DAZN sont revenues à la table des négociations, mais avec des offres très basses. La seule sortie de cette impasse, c’est une chaine créée par la LFP qui ferait donc payer les distributeurs pour être diffusée, et aussi les téléspectateurs bien sûr, mais générerait des revenus bien inférieurs dans un premier temps. Cela permettrait toutefois à la Ligue de garder toutes les cartes en mains, et pourquoi pas de vendre les droits dans un ou deux ans en cas de belle offre.

Droits TV : Promesse non tenue, Macron abandonne la Ligue 1 https://t.co/KT11zbOi97 — Foot01.com (@Foot01_com) June 13, 2024

C’est cette solution qui est travaillée ardemment désormais à la LFP, et devrait être présentée jeudi prochain, le 20 juin, au conseil d’administration de la Ligue. La Ligue a démarché les opérateurs (SFR, Bouygues, Orange, Free), et même les plateformes (DAZN, Amazon) pour vendre son contenu qui comprendrait 100 % de la Ligue 1. Le but est, d’ici jeudi, d’avoir une idée du gain financier de cette opération qui est désormais le plan A. Car Canal+ ne donne aucun signe de vouloir discuter ou négocier, et le football français est bien parti pour monter sa propre chaine et annoncer ce choix inédit dans une petite semaine désormais.