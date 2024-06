Droits TV ‍: Canal+, un miracle de dernière minute ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

L'assemblée générale de la Ligue de Football Professionnel n'a abouti à aucune information réellement nouvelle concernant la diffusion du championnat de Ligue 1 la saison prochaine. Mais la position de Canal+ est claire...ou presque.

On vient, on perd et on s'en va. C'est un peu ce qu'ont vécu les dirigeants de la Ligue 1 vendredi lors de l'AG de la LFP, puisqu'en quittant cette réunion, ils n'ont eu aucune réponse précise de la part de Vincent Labrune et de ses adjoints sur les droits de diffusion du prochain championnat. En dehors de cette nébuleuse idée d'une chaîne 100% Ligue 1 à 30 euros par mois qui est pourtant le cheval de bataille de la Ligue, même si les réactions sont quasi unanimes à dire que c'est une énorme bêtise que d'imaginer que 2 millions de personnes vont s'abonner à ce prix. Alors, sur la table, il ne reste finalement que deux portes de sortie sérieuses pour la Ligue 1, à savoir si Beinsports et Canal+, les deux seuls groupes susceptibles de renverser la table et de faire une offre conséquente pour la L1.

Longtemps considérée comme le candidat numéro 1 pour ces droits TV de la Ligue 1, la chaîne sportive qatarie est rentrée dans le rang, même si L'Equipe révèle ce samedi qu'elle pourrait finalement se lancer au dernier moment, comme elle l'a fait pour l'Euro 2024, l'idée étant que Beinsports passe pour le sauveur du championnat de France en achetant à un prix plus faible ces fameux droits de diffusion de la L1. Mais, le nom de Canal+ n'est jamais très loin lorsque l'on parle football à la télévision, et cela même si Vincent Labrune et Maxime Saada, le grand patron de C+, ont du mal à être sur la même longueur d'onde. Le deuxième estimant que le premier tente de le faire passer pour le méchant dans cette histoire.

Cependant, le quotidien affirme que si la situation est tendue entre la Ligue 1 et Canal+, tout n'est pas perdu à 100%. « La LFP laisse la porte ouverte à une solution de dernière minute si elle se fait jour. Le plan A (la même antenne 100 % L 1, mais faite par belN Sports et distribuée en exclusivité par le groupe Canal+), censé générer 700 millions de recettes annuelles, est aux oubliettes. Et n'a même jamais existé selon la chaîne cryptée. Peut-il sortir du néant à un tarif nettement revu à la baisse ? Difficile à imaginer, mais pas complètement impossible », écrivent nos confrères.