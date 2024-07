Droits TV ‍: Canal+ n'a plus d'argent, la Ligue 1 peut pleurer

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Canal+ a mis les choses au clair concernant son éventuelle implication sur les droits TV de la Ligue 1. Il n'y aura aucune offre à venir de la part de la chaine cryptée.

Les prises de parole sur le dossier des droits TV de la Ligue 1 sont rares malgré la situation compliquée et urgente que traverse le football français. Le président de Canal+ vient de s’expliquer à ce sujet, alors qu’il était interrogé par l’ARCOM sur la situation de la chaine cryptée et le renouvellement de sa fréquence sur la TNT. Sur ce thème délicat, Maxime Saada s’est voulu très clair, Canal+ n’a aucune intention de revenir aux discussions avec la Ligue pour les droits de la Ligue 1, et il ne faudra pas espérer de miracle dans les semaines qui viennent pour voir une éventuelle enchère de la part de la chaine de Vincent Bolloré. Ce serait même une simple question financière selon Saada, grand opposant à Vincent Labrune, et qui n’a jamais digéré les évènements post-covid et post-médiapro. Devant l’autorité de régulation de la télévision, le boss de Canal+ s’est livré sans concession.

Canal+ privilégie la Ligue des Champions

Droits TV : Longoria annule tout, panique à bord ! https://t.co/V9t2IsF1s6 — Foot01.com (@Foot01_com) July 8, 2024

« Canal+ a tenté face à Mediapro puis face à Amazon puis avec DAZN il y a encore quelques mois de revenir dans le jeu de la compétition de la Ligue 1. La LFP ne l'a pas souhaité et Canal+ n'a eu d'autres choix que d'allouer ses ressources, qui restent relativement rares, sur d'autres compétitions, en particulier la Ligue des champions. Donc nous n'avons plus les moyens aujourd'hui d'intervenir dans ce dossier. Nous espérons qu'il trouvera une issue positive pour le foot français car nous restons très investis, notamment dans la Ligue des champions, et nous espérons bien que les clubs français pourront y prospérer », a prévenu Maxime Saada, pour qui il est hors de question que Canal+ soit en première ligne, et que l’obtention des droits pour la Ligue des Champions lui suffit pour ne pas perdre d’abonnés en cas de disparition de la Ligue 1 sur ses antennes.

Rien n’est toutefois exclu, car Canal+ est également distributeur, et va avoir son mot à dire en fonction de la suite des évènements pour les droits TV du football français.