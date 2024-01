Droits TV ‍: Canal+ envoie un message crypté à la LFP

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Qui récupèrera les droits de la Ligue 1 ? Le suspense est total et Canal+ a annoncé s'être mis hors course. Mais la chaine cryptée n'abandonnera jamais la Ligue 1 comme ça, surtout si une opportunité se présente.

Silence radio toujours du côté de la Ligue ou des diffuseurs au sujet des droits TV du football français, qui sont mis en vente depuis l’automne mais pour lesquels aucune offre n’a fait mouche. Vincent Labrune, président de la LFP, essaye de négocier au mieux pour permettre au football français d’être mis en avant tout en alimentant financièrement les clubs. Mais la tendance n’est pas incroyable, que ce soit sur le plan de la médiatisation de notre championnat, ou de la donne économique. Surtout que le diffuseur principal de la Ligue 1 depuis des décennies, Canal+, n’a pas participé à l’appel d’offres et semble vouloir se détacher de cet investissement, malgré son attachement de longue date à la Ligue 1. Un retour par le biais d’autres diffuseurs est possible, mais un écho intéressant est arrivé cette semaine, par le biais d’un dirigeant de la chaine crypté.

Canal+ suit l'appel d'offres de la Ligue 1

David Mignot, directeur de Canal+ Afrique, a été interrogé sur la diffusion par le groupe de la Coupe d’Afrique des Nations dans l'Afrique francophone, mais aussi plus globalement sur les droits TV pour lesquels la chaine cryptée était candidate. Et dans son passage sur RFI, le dirigeant de Canal+ a dévoilé ce qui est la stratégie globale de la chaine. Avec tout d’abord le fait que la Ligue 1 était un beau produit, qui ne laissait forcément pas indifférent. « Au football, vous avez une dizaine de grandes compétitions ou championnat, Canal est sans arrêt dans un processus d’appel d’offres. La Ligue 1, comme la Coupe du monde 2026, est dans le canevas normal des affaires. C’est important pour Canal+ d’avoir le bon prix pour les bons droits. Et le cimetière des concurrents de Canal est plein de gens qui ont oublié ces règles là », a livré David Mignot, qui a bien fait comprendre que Canal+ ne comptait pas surpayer, et que ce n’était pas dans ses habitudes.

Droits TV : Le foot gratuit, la Ligue 1 doit craquer https://t.co/llwgk7wYlC — Foot01.com (@Foot01_com) December 25, 2023

Une référence directe à des investissements qui ont parfois été colossaux, comme TPS ou Médiapro par le passé, et dont les acquéreurs se sont mordus les doigts par la suite. Résultat, Canal+ cherche toujours à mettre le juste prix, et ne tombera pas dans la surenchère, que ce soit pour les compétitions internationales comme pour la Ligue 1. « Canal+ est présent dans 50 pays, on a une approche sur les achats de droit qui est patrimoniale. La concurrence sur les achats de droits, elle est naturelle et elle fait partie du marché. On la vit très bien, on a l’habitude de la gérer. Cela fait très longtemps que la plateforme est préparée à proposer la totalité ou une partie des droits donc on n’est pas du tout inquiet tant que les économiques restent rationnelles. On n’ira pas à faire des surenchères », a prévenu le dirigeant de Canal+, qui reste fidèle à la ligne fixée par Maxime Saada, même s’il est évident que si une occasion se présente pour pouvoir présenter la Ligue 1 sur ses antennes, la chaine historique du football français l’étudiera sérieusement si cela rentre dans sa grille budgétaire et sa stratégie.