Droits TV ‍: Canal+ craque et achète la Ligue 1, il y croit

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

A la recherche du milliard pour les droits TV du football français, Vincent Labrune voit un match à trois se présenter pour la Ligue 1. Mais malgré ses effets d'annonce, Canal+ a toujours un lien très fort avec le championnat de France, et pourrait craquer.

Voilà désormais deux mois que l’appel d’offre pour les droits TV de la Ligue 1 est tombé à l’eau, et Vincent Labrune est donc en discussions avec les diffuseurs pour trouver le meilleur arrangement. Bien évidemment, il est de bonne guerre de ne pas se précipiter, pour ne pas paraitre en difficulté et voir les prix baisser dangereusement, alors que l’ambition est d’approcher le milliard d’euros de revenus en comptant les droits vendus à l’international. Avec les candidats actuels, cette somme parait impossible à atteindre. Amazon est intéressé mais avec une volonté de ne pas mettre autant que la première fois. BeIN Sports tente aussi le coup, mais la chaine qatarie n’investit clairement plus autant. DAZN est la plateforme la plus chaude, mais négocie très durement avec la Ligue. Et Canal+, le grand argentier du football français pendant près de 40 ans, clame avoir totalement jeté l’éponge après l’affaire du fiasco de Médiapro qui lui est retombé dessus.

Un prix global à 800 millions maximum

Néanmoins, le ciel pourrait se dégager subitement au-dessus de la Ligue 1 si Canal revenait aux affaires. Et ce n’est pas si impensable que cela aux yeux de Philippe Bailly, président de NPA Conseil, spécialisé en économie de l’audiovisuel. L’importance du football français sur la chaine cryptée n’est pas anodin. « Pour un abonné Canal, il y a un lien avec la L1. Ça fait partie de la promesse. La soirée du dimanche soir avec le Canal Football Club et l'affiche de la journée, c'est l'ADN de la chaîne. Mais plus à n'importe quel prix. Peut-être entre 400 et 450 millions d'euros. Avec un nouveau lot 2 qui comprendrait la deuxième affiche, BeIn Sports et Dazn peuvent faire monter les enchères à 250 millions d'euros. Amazon, comme en Angleterre, peut récupérer un peu de Ligue 1 comme un cadeau marketing à ses abonnés. Si on ajoute les droits étrangers entre 100 et 150 millions, on pourrait arriver entre 750 et 800 millions d'euros potentiellement », a livré le spécialiste dans les colonnes d’Eurosport. Pour le moment, Canal+ et son patron Maxime Saada cachent en tout cas bien leur jeu s’ils souhaitent revenir dans la course, car le discours est musclé à ce niveau et la chaine cryptée assure avoir fait le deuil de la Ligue 1, même si cela fait partie de sa programmation historique.