Droits TV ‍: C'est le grand jour, cocktail explosif en vue

La LFP va devoir présenter son plan pour rassurer les présidents de clubs sur les droits TV ce vendredi. Vue l'inquiétude générale et le comportement des diffuseurs, c'est loin d'être gagné.

C’est ce vendredi 21 juin en matinée que la Ligue se réunit à l’occasion de son conseil d’administration. Une réunion très attendue car elle doit officialiser la stratégie de la LFP sur le sujet épineux et crucial des droits TV. Faute d’un accord avec les opérateurs, que ce soit BeIN Sports, Canal+, DAZN, Amazon ou autre, le championnat de France de Ligue 1 n’a pour le moment pas de diffuseur pour les saisons à venir. Un énorme manque à gagner qui n’a pas été réglé depuis des mois, et l’appel d’offre infructueux des droits TV. Devant les difficultés de trouver un accord avec les diffuseurs habituels, sachant que Canal+ ne fait pas d’effort et bloque tout depuis les dernières négociations houleuses dans l’ère post-Mediapro, la Ligue a menacé de créer sa propre chaine. La menace va certainement passer à exécution et devenir le plan A ce vendredi.

La chaine de la Ligue, il n'y a que la Ligue qui y croit

L’idée est de monter une chaine 100 % Ligue 1, qui aura donc tous les droits, et qui sera distribué sur les principaux FAI comme Orange, Bouygues, SFR, Free et possiblement Amazon, mais aussi Molotov TV et Google TV. Avec à chaque fois la même réponse qui fait mal, aucun chiffre de revenus garantis, mais simplement un pourcentage reversé sur chaque abonné. Avec un abonnement à 25 euros, la Ligue espère arriver à 400 à 500 millions d’euros de recette la première année, mais cela ne garantit aucune enveloppe rapide dans la poche des clubs, contrairement aux autres saisons où une partie était versée en avance. Et l’addition parait très hypothétique pour les différents spécialistes du marché, ce qui risque de sacrément tendre la réunion de ce vendredi.

Ce vendredi va donc permettre de faire un gros point sur la situation, avec les détails sur le nouveau plan A, auquel la LFP assure croire fermement malgré les nombreux doutes, sur son montage rapide, sa capacité de générer des revenus, et le timing des versements. En secret, tout le monde espère le réveil de Canal+ mais selon les informations de L’Equipe, la chaine de Vincent Bolloré ne bouge pas d’un poil et assure même ne jamais avoir reçu la fameuse proposition d’accord avec BeIN Sports. Signe que les discussions sont très compliquées. Même s’il ne faut pas écarter le fait que, quand la LFP et les présidents des clubs français seront au bord de l’implosion, une chaine récupère les droits à prix cassés pour éviter, comme DAZN semble vouloir le faire.

Mais c’est surtout les nerfs des présidents de clubs qui sont soumis à rude épreuve, alors qu’ils restent quasiment tous solidaires avec Vincent Labrune malgré la tension énorme sur les budgets. Jusqu’à quand ?