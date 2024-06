Droits TV ‍: Beinsports tente un coup pour sauver la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

La LFP a officialisé mardi la vente des droits TV de la Ligue 2 à Beinsports, la chaîne qatarie ayant désormais 100% de ce championnat. Mais cela ne change rien concernant son attitude avec la Ligue 1.

Il y a eu une légère fumée blanche mardi soir au-dessus des bureaux de la Ligue de Football Professionnel au moment où un communiqué a officialisé la vente des droits de diffusion de la Ligue 2 à Beinsports jusqu'en 2029. Un deal qui s'est fait pour un montant non divulgué mais qui tourne autour de 40 millions d'euros selon différentes sources. Si c'est une bonne nouvelle pour la L2, cela ne change strictement rien pour la Ligue 1, toujours dans l'expectative alors que ce mercredi Vincent Labrune doit passer devant une commission sénatoriale pour répondre à quelques questions, notamment sur le contrat CVC. Mais tout n'est cependant pas à l'arrêt sur la vente des droits de la Ligue 1, puisque Beinsports, qui n'a fait aucune offre, semble vouloir jouer les Casques bleus dans ce dossier.

Beinsports veut ramener Canal+ à la table des négociations

Droits TV : BeIN Sports rafle toute la Ligue 2 https://t.co/vwKLLfU3dK — Foot01.com (@Foot01_com) June 25, 2024

Le média qatari, qui est dirigé par Nasser Al-Khelaifi, n'a pas l'intention de s'offrir seul la Ligue 1 et veut impliquer Canal+ dans l'opération. Mais on le sait, la chaîne du groupe Bolloré ne veut pas vraiment s'intéresser à ce dossier, la preuve son clip de présentation de ses programmes de juillet et août ne fait aucunement référence à la Ligue 1 et met bien en valeur la totalité des droits que possède la chaine dans le sport. Cependant, à en croire RMC, Beinsports tente le tout pour le tout afin de ramener tout le monde autour d'une table pour discuter. « Les discussions entre la LFP et BeIN Sports sont au point mort. Les dirigeants du groupe qatari tentent encore en coulisses de réunir toutes les parties autour d'une table, notamment en présence de Canal+ », précisent nos confrères. L'idée de la chaîne sportive est d'investir sur la Ligue 1 uniquement si elle sait que derrière Canal+ sera au soutien sur le plan financier, sans cela, elle n'ira pas faire d'offre. Pour rappel, le championnat de Ligue 1 débute le 16 août prochain et pour l'instant il n'a aucun diffuseur en France.