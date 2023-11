Droits TV ‍: Apple en sauveur de la L1, la réponse tombe

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Les rumeurs s’accélèrent alors que les discussions pour les droits TV à venir de la Ligue 1 battent leur plein. Un prétendant qui a fait parler de lui cette semaine est toutefois à écarter.

Les négociations ont débuté entre la Ligue et les diffuseurs intéressés pour les droits TV de la Ligue 1 sur la période 2024-2029. Cela va donc venir vite alors que la mise aux enchères des lots n’a pas permis d’atteindre le montant rêvé par Vincent Labrune. Le président de la LFP est toutefois persuadé de pouvoir approcher du prix désiré, le fameux milliard d’euros qui fait saliver les clubs français. Ces derniers jours, plusieurs informations ont permis de relayer l’intérêt de nombreuses sociétés pour récupérer les droits. Il y a bien évidemment, DAZN, que L’Equipe a mentionné ce mercredi, mais aussi BeIN Sports qui a demandé à être inclus dans les discussions, et toujours Amazon, qui rêve de conserver certains matchs mais pas forcément une mainmise comme actuellement. En début de semaine, RMC avait aussi souligné qu’Apple TV, dont l’entrée dans le marché du sport en France avait été pour le moment très timide, s’était retrouvé parmi les premiers diffuseurs intéressés par ces discussions de gré à gré.

Apple TV préfère la NBA et la F1

Ce week-end, nos joueurs porteront un maillot unique, un maillot qui arborera la fleur du Bleuet de France, pour rendre hommage à ceux qui ont tout donné pour la France. Ces maillots seront ensuite mis aux enchères au profit du Bleuet de France. Nous comptons sur vous !… pic.twitter.com/hyjs8xXWHs — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) November 9, 2023

L’intérêt de la marque américain a beaucoup surpris, surtout que Apple TV n’a tout simplement pas pris part à l’appel d’offre original de la Ligue. Coup de bluff ou stratégie d’attaquer au bon moment, la réponse est limpide pour le média spécialisé Numérama, qui assure que la firme US n’a aucune attention de racheter les droits TV de la Ligue 1 dans le court terme. Peut-être que ce sera un souhait dans quelques années, et c’est aussi pour cela que des discussions informelles ont eu lieu afin de tâter le terrain, mais à l’heure actuelle, la marque à la pomme compte se contenter d’être un diffuseur de quelques évènements ponctuels ou de championnats moins importants. Et s’il y a un énorme développement de prévu pour Apple TV, ce sera pour un match global de type NBA ou Formule 1. Autant dire que, sauf retournement de situation, Vincent Labrune ne va pas forcément pouvoir compter sur ce possible concurrent, même si son entente avec Canal+ a permis de créer quelques bruits de couloir dont la Ligue espère profiter.