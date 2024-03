Droits TV ‍: 100 % de la Ligue 1 à prix réduit, le rêve est en marche

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Les discussions de gré à gré se poursuivent pour l’obtention des droits TV de la Ligue 1 sur la période 2025-2029 et à ce jour, Bein Sports fait office de favori en raison des excellentes relations entre la France et le Qatar.

Il y a quelques semaines, Nasser Al-Khelaïfi ainsi que l’Emir du Qatar étaient reçus en grande pompe à l’Élysée pour un dîner en présence d’Emmanuel Macron ou encore de Kylian Mbappé. A n’en pas douter, les droits TV de la Ligue 1 étaient au programme des discussions, le championnat de France n’ayant toujours pas trouvé son ou ses diffuseurs pour la période 2025-2029. Canal + n’est toujours pas entré en discussion avec la LFP et Amazon n’est pas prêt à payer la somme réclamée pour le lot 1. DAZN est un sérieux candidat, mais rien ne dit que la plateforme de streaming sportif sera d’accord pour s’aligner sur les requêtes de Vincent Labrune. Dès lors, tous les regards se tournent vers Bein Sports, dont le propriétaire qatari a tout intérêt que la Ligue 1 ait un ou plusieurs diffuseurs généreux afin d’avoir un championnat compétitif dans lequel évolue le PSG. Sur l’antenne de RMC, Daniel Riolo a lancé une information capitale en dévoilant qu’il n’était pas impossible loin de là que Bein Sports se positionne et rafle 100 % des droits TV de la Ligue 1.

« L’intervention du président de la République dans le dossier des droits TV de la Ligue 1, personne ne s’en cache à l’Élysée. Personne ne s’en cache et on te dit clairement que l’on ne voit aucun mal à ce que le président intervienne pour que les entreprises françaises marchent bien. Et moi-même, je ne vois aucun mal à ça. BeIn Sports va tout rafler avec un abonnement qui pour le consommateur, sera une très bonne chose. Mais là où ça va être intéressant à observer, c’est la manière dont l’argent va être réparti car pour atteindre une somme importante, il y a les droits TV de la Ligue 1 en France et les droits TV internationaux » a dévoilé Daniel Riolo. La question est maintenant de savoir si Bein Sports raflera 100 % des droits et si oui, est-ce que la chaîne qatarie gardera tout sur ses antennes, ou est-ce qu’elle vendra en sous-licence certains lots à d’autres chaînes. Tout est possible mais à priori, le Qatar va bel et bien se positionner en sauveur de la France sur ce dossier des droits télévisuels.