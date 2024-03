Droits TV ‍: BeIN Sports met zéro euro, la LFP en sueur

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Pour les droits TV de la Ligue 1, toujours rien en vue de concret. La LFP n'a qu'une seule offre sous la main, c'est celle très basse effectuée par DAZN. BeIN Sports ne s'est pas manifesté malgré les effets d'annonce.

Il reste moins de 10 matchs de championnat de France cette saison, et Amazon et Canal+ diffusent ces rencontres avec une seule certitude. Sauf miracle, ils ne poursuivront pas la retransmission de la Ligue 1 la saison prochaine. La chaine cryptée ne veut plus entendre parler du football français depuis l’épisode Médiapro, et le géant américain estime avoir perdu de l’argent malgré le gain en visibilité, qui ne compense pas totalement l’investissement. Ces dernières semaines, BeIN Sports, chaine dirigée par le Qatar, était pressenti pour faire un gros effort afin de tout rafler, des droits à l’international, à la Ligue 1 et la Ligue 2, pour permettre à Vincent Labrune d’empocher un chèque de 800 millions d’euros qui permettrait de sauver les meubles à défaut d’atteindre le fameux milliard d’euros.

Droits TV : Le Qatar achète toute la Ligue 1, Riolo lâche une bombe https://t.co/eW5arrjJdn — Foot01.com (@Foot01_com) March 9, 2024

Mais à quatre mois de la prochaine saison, la LFP n’a qu’une seule offre sur la table et elle provient de DAZN. C’est toujours la même proposition effectuée par la plateforme britannique depuis des semaines, après les discussions de gré à gré. Le « Netflix du sport » a ainsi offert 500 millions d’euros pour récupérer l’ensemble des matchs de Ligue 1. Cette mise de départ ne fait l’objet d’aucune augmentation malgré la concurrence présumée de BeIN Sports, affirme Arthur Perrot, spécialiste des médias pour RMC. Pour la chaine qatarie, il serait donc facile de surpasser cette offre sans réellement se ruiner pour empocher la mise, mais le journaliste précise qu’aucune offre n’a été effectuée par la chaine sportive pour le moment.

Canal+ capable de freiner BeIN Sports ?

Deux possibilités donc. Soit l’agitation autour du média qatari servait d’épouvantail pour faire monter les enchères, ce qui ne semble pas être très convaincant à l’heure actuelle. Soit c’est bien Canal+ qui bloque actuellement les investissements de BeIN, car la chaine de Vincent Bolloré est distributrice exclusive du groupe qatari en France, et pourrait ne pas aimer l’inversion de tendance. Si jamais BeIN venait à tout rafler, le fait de pouvoir faire miroiter la Ligue 1 et ses suiveurs changerait le rapport de force entre les deux groupes, qui étaient jusqu’à présent favorable à celui de Vincent Bolloré.