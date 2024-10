DAZN déjà boycotté par ce club de Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Le nouveau diffuseur de la Ligue 1 doit faire face au premier mouvement d'humeur d'un des 18 clubs de notre championnat. La raison est liée au calendrier.

Samedi, le LOSC recevait Toulouse, une rencontre que les Lillois ont remportée, quelques jours seulement après leur exploit en Ligue des champions face au Real Madrid. Mais dans la foulée du succés face au TFC, aucun joueur n'est venu parler au micro de DAZN, qui diffusait cette rencontre de Ligue 1, tandis que les dirigeants nordistes zappaient également le micro de la chaîne qui a tout de même payé 400 millions d'euros par an pour diffuser les rencontres du Championnat. Une attitude d'autant plus étonnante que contractuellement les clubs ont obligation d'envoyer des joueurs pour s'exprimer auprès de DAZN ou de Beinsports. Mais du côté des journalistes et consultants de DAZN présents au stade Pierre-Mauroy, on n'a pas été réellement surpris du comportement de l'équipe lilloise, lié à une raison très simple.

Lille scandalisé par la date du derby

🏆 | Le LOSC a bien réagi et s’impose face à Toulouse ! 🤩🔥 #LOSCTFC pic.twitter.com/DKZLqR7Gts — DAZN France (@DAZN_FR) October 5, 2024

En effet, du côté des dirigeants de Lille, mais aussi de Bruno Genesio qui l'a clairement fait savoir, on est ulcéré par le calendrier de Ligue 1 et par le fait que le toujours très attendu derby contre le RC Lens au stade Bollaert-Delelis a été fixé au samedi 26 octobre, soit trois jours après leur déplacement du LOSC en Espagne contre l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions. Lorsque la date du match à Lens avait été dévoilé, l'entraîneur de Lille avait fit part de son énorme mécontentement. « Enchaîner à Monaco, à Madrid puis à Lens le samedi, c'est juste scandaleux. On va me dire qu'il y a Marseille-PSG et Nice-Monaco lors de cette même journée mais quand on fait un calendrier, on le sait. Le foot appartient aux joueurs, les acteurs essentiels du football. Sans eux, il n'y a pas de télé, d'entraîneur, d'arbitre, de président de la Ligue, rien », avait prévenu Bruno Genesio. DAZN paie donc le choix de cette programmation de la rencontre Lens-Lille en Ligue 1 et doit gérer ce mouvement d'humeur.