DAZN à 15 euros, il dénonce un scandale

Par Claude Dautel

Afin d'attirer encore plus d'abonnés, DAZN a proposé une offre à 30 euros par mois avec deux connexions autorisées. Mais il y a un piège que personne n'avait vu.

Après avoir acheté pour 400 millions d'euros pas an les droits de diffusion de la Ligue 1, DAZN a changé peu à peu de politique commerciale, se rendant compte que les amateurs français de football n'étaient pas disposés à payer n'importe quoi. Peu à peu les prix ont baissé, et la semaine passée, la chaîne a même proposé un abonnement pour deux connexions à 29,99 euros par mois pour en engagement d'un an. De quoi envisager un coût de 15 euros par mois pour ceux qui veulent se partager l'abonnement à DAZN, ce qui était plutôt un deal relativement correct. Sauf que nos confrères de Clubic ont étudié l'offre du diffuseur de la Ligue 1 à la loupe et que le doux rêve d'un partage de connexion a tourné à l'embrouille, puisque dans la réalité des faits, ce partage est très limité.

DAZN ne veut pas de partage de la Ligue 1 à distance

DAZN ne le dit pas clairement dans son offre commerciale, les deux connexions simultanées proposées dans cette offre à 29,99 euros doivent être dans le même foyer. Autrement dit, impossible de partager cet abonnement avec un ami ou un membre de votre famille, sauf s'il réside dans votre domicile. Afin d'en avoir le cœur net, le média a contacté le service client de la chaîne sportive dans le but d'avoir confirmation de cette limitation forcément pénalisante. Et la réponse a été claire : « Avec le forfait Illimité Plus, vous pourrez vous connecter jusqu’à 5 appareils et diffuser le même contenu sur 2 appareils connectés à la même adresse IP ». De quoi relativiser l'intérêt de cette offre qui semblait pourtant alléchante. Il est vrai que DAZN n'est pas le seul opérateur à refuser ce partage, Netflix et d'autres géants ont également lancé la chasse à ce partage des abonnements. Mais autant le dire clairement au moment de la prise des abonnements.