Daniel Riolo exige la démission de Vincent Labrune

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

En colère après Jean-Michel Aulas dimanche soir, Daniel Riolo est également remonté contre Vincent Labrune, le président de la LFP.

Les incidents pendant OL-OM continuent de faire réagir et ce lundi, c’est au tour de Vincent Labrune de se retrouver au cœur des critiques. Peu présent sur la scène médiatique après l’affaire de Nice-OM il y a trois mois, le président de la Ligue de Football Professionnel a fait l’objet d’un avis tranché de la part de Daniel Riolo dans la matinale d’Apolline de Malherbe sur RMC. Et le consultant de l’After Foot n’y a pas été avec le dos de la cuillère en ce qui concerne l’ex-président de l’Olympique de Marseille qu’il appelle purement et simplement à démissionner.

Vincent Labrune doit prendre ses responsabilités, on le voit jamais, on l’entend jamais. Ça ne peut pas continuer ainsi, l’image qu’on envoie au football européen est désastreuse alors qu’on voit des supers matchs. Il est content de ce produit en tant que président de la LFP ? — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) November 21, 2021

« On n’entend pas la Ligue depuis le début de la saison. Vincent Labrune, le patron de la LFP, n’a pas dit un mot sur ces incidents. Après ce qu’il s’est passé et la façon dont il s’est comporté, il ne doit plus être président de la Ligue. La Ligue n’est pas dirigée. Ce Monsieur ne s’occupe que d’une chose, c’est trouver des partenaires pour la constitution de la fameuse société commerciale qui est censée rapporter plus d’argent aux clubs. Avant de vendre le produit, avant de penser à constituer cette société commerciale qui est en train d’exciter tous les présidents de Ligue 1, faites-en sorte que votre produit soit bon. Le monde entier nous a vu hier et les articles dans la presse étrangère, je vous assure que pour l’image de notre Ligue 1, c’est catastrophique » a pesté Daniel Riolo avant de conclure.

Daniel Riolo interpelle la Ministre des Sports

« En France, on est horrifiés de ce qu’il s’est passé. Mais s’il y avait des investisseurs qui voulaient venir, c’est une honte et le président de la LFP ne dit rien. M.Labrune n’existe pas, ça fait trois mois qu’on attend de ses nouvelles et il n’en donne pas. Il doit démissionner sur le champ. Ce n’est même pas lui qui doit démissionner. La Ligue a délégation de la Fédé et la Fédé du ministère. Quand je vois la réaction un peu tardive de la ministre, elle doit prendre la décision. Elle doit dire au président de la Fédé: ‘qu’est-ce que vous faites?’ même si la Fédé n’est pas dirigée non plus. Eux doivent démissionner le président de la LFP. Il n’y a pas de décision, l’instance n’est pas dirigée » a lancé le consultant de l’After Foot qui s’attaque donc directement à Vincent Labrune quelques heures après avoir traité Jean-Michel Aulas de « menteur » dans l’After Foot dimanche soir à chaud après les incidents pendant OL-OM.