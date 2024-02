Clermont ‍: Pascal Gastien prochain entraineur viré ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Parti pour effectuer sa dernière année d’entraineur à Clermont, Pascal Gastien pourrait ne pas tenir le cap jusqu’au bout dévoile L'Equipe ce mardi.

L’entraineur tricolore est en effet en grand danger en raison des mauvais résultats de la formation auvergnate. Les contre-performances s’enchainent et l’idée de voir l’entraineur emblématique prendre la porte n’est plus si impensable. Une phase de réflexion en ce sens est en cours selon le quotidien sportif. Clermont est désormais dernier de Ligue 1 et le calendrier à venir va l’opposer à Brest, Rennes, Nice et l’OM. De quoi menacer l’avenir de Pascal Gastien, alors que Clermont cherche à aller chercher un troisième maintien consécutif dans l’élite.