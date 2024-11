Cette offre ou c'est fini, DAZN en alerte

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Diffuseur de l'essentiel de la Ligue 1 depuis cette saison, DAZN doit impérativement recruter des centaines de milliers d'abonnés supplémentaires. Cette période pourrait être celle qui peut éviter le désastre pour la chaîne.

C'est la réalité contractuelle, dans un an presque jour pour jour, si DAZN n'a pas 1,5 million d'abonnés, alors le diffuseur pourra stopper son contrat avec la LFP, et la Ligue de Football Professionnel pourra en faire de même. Et si le diffuseur du championnat de France de Ligue 1 a enfin compris que la bataille des prix devait être gagnée en offrant un prix raisonnable, son avenir est tout de même sur un fil. Revenant sur la situation de DAZN, Arnaud Simon, spécialiste de ce dossier et surtout conseiller stratégie de DAZN entre septembre 2023 et juillet 2024, admet que le ciel est sombre. Cependant, il estime que tout n'est pas perdu pour la chaîne qui diffuse en direct huit des neuf matchs au programme de chaque journée de Championnat, même si rien ne sera simple.

DAZN doit trouver des idées nouvelles

📊 | Le classement à l'issue de cette 12e journée. 🔝💯 pic.twitter.com/sE8mKjtsWQ — DAZN France (@DAZN_FR) November 25, 2024

Arnaud Simon ne cache pas que DAZN doit rapidement faire preuve d'imagination pour se relancer et enregistrer des abonnements de manière massive. Pour cela, celui qui a conseillé la chaîne lors des négociations avec Vincent Labrune a quelques idées. « Pour atteindre le million, vous devez travailler étroitement avec les fournisseurs d’accès à Internet et les clubs en proposant par exemple des offres « bundle » (couplage), associant un abonnement au stade et une offre d’abonnement pour suivre les matchs de son équipe à l’extérieur par exemple. Vous devez être agile, créatif, et souple. Pourquoi ne pas proposer avant Noël tous les matchs retour du Championnat, une formule « demi-saison » ? Un abonnement mensuel ou annuel, c’est encore trop rigide selon moi », explique le spécialiste, qui précise que les dirigeants des 18 clubs de Ligue 1 seraient bien inspirés de soigner DAZN, qui pourrait bien être le dernier diffuseur à vouloir payer autant pour diffuser le championnat. Un message qui n'est pas une menace, mais pas loin.