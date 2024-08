Cet ancien de Canal+ s’abonne à DAZN et vit un supplice

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

La colère est toujours aussi vive contre DAZN, que ce soit pour le prix de son abonnement ou pour la qualité de diffusion des matchs. Ou même des commentateurs.

Entre la fronde de la Ligue 2 face à BeIN Sports et le prix toujours exorbitant que DAZN demande aux téléspectateurs pour suivre la Ligue 1, le football français à la télévision ne s’est jamais aussi mal porté. Néanmoins, les championnats ont repris leurs droits et les passionnés suivent forcément les matchs de près pour suivre leur équipe favorite ou les grosses rencontres. Mais pour le moment, la satisfaction n’est pas de mise en ce qui concerne les retransmissions. Pour la Ligue 1, DAZN ne brille pas par la qualité des diffusions, puisqu’il faut oublier la haute définition ou la très bonne qualité d’image sur certaines rencontres. Ce fut le cas sur Strasbourg contre Rennes, match de bonne qualité mais qui a eu le don d’agacer Pierre Ménès, grand suiveur du Racing. Pour l’ancien consultant vedette de Canal+, suivre cette rencontre sur DAZN a été très compliqué. Et déjà qu’il ne porte pas la plate-forme britannique dans son coeur pour le tarif de l’abonnement à débourser, ce sont les commentateurs qui en ont pris pour leur grade.

Pierre Ménès chez DAZN, c'est non

Les commentaires de Strasbourg -Rennes sur DAZN c’est un supplice. Ça veut faire djeun’s ça tombe à côté. Ça veut faire les experts ça se fait remettre sévère en place par Stéphan. Un naufrage — Pierre Ménès (@PierreMenes) August 25, 2024

« Les commentaires de Strasbourg -Rennes sur DAZN c’est un supplice. Ça veut faire djeun’s ça tombe à côté. Ça veut faire les experts ça se fait remettre sévère en place par Stéphan. Un naufrage. Les mecs voulaient parler des spaces d’inter passes il a en gros dit que c’était des conneries », a dénoncé Pierre Ménès, qui a même souligné que, même si on le lui avait demandé, ce qui n’est pas le cas, il n’aurait pas accepté de collaborer pour DAZN dans ces conditions. « Non on ne m’a rien proposé. Mais si il leur prenait l’idée folle de le faire ça serait non », a livré l’ancien journaliste de L’Equipe, qui persiste à dire que le nouveau diffuseur de la Ligue 1 aura beaucoup de mal à tenir le rythme sur les années avec ce coût de l’abonnement et cette faible qualité de contenus. Sans compter l’absence du multiplex qui rend les matchs du dimanche après-midi beaucoup moins vivants.