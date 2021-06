Canal+ : Le CFC maintenu sans Pierre Ménès et sans la Ligue 1 !

Dans : Ligue 1.

Canal+ ne diffusera peut-être plus la Ligue 1 la saison prochaine, mais Maxime Saada va maintenir le Canal Football Club, et cela sans Pierre Ménès, dont le départ est prévu à l'amiable ou pas.

Pour les amateurs de football qui sont abonnés à Canal+, la rentrée risque d’être choquante, puisque si la chaîne cryptée a récupéré les deux meilleurs matchs de Ligue des champions, épreuve qu’elle partagera avec BeInSports, elle a décidé de ne plus diffuser la Ligue 1. Exit donc les matchs du samedi après-midi et du dimanche soir, et plus globalement adieu les rencontres de notre Championnat. Maxime Saada a fait voler la table après que le choix de la Ligue de Football Professionnel de vendre à Amazon le lot de Médiapro soit officialisé. Pour la chaîne historique du foot, la gifle a été violente, mais des décisions sont déjà prises, car la rentrée se prépare dès maintenant au sein des médias.

A ce dossier de la Ligue 1, s’ajoute également celui de Pierre Ménès. Là encore, les dirigeants de Canal+ n’ont pas tergiversé, et malgré son énorme popularité, le consultant ne restera pas. Tandis que les deux camps négocient un départ à l'amiable, en interne le cas Pierre Ménès est définitivement réglé et acté. Sans la Ligue 1 et sans sa « vedette », le Canal Football Club pouvait sembler en grand danger, mais selon L’Equipe, Canal+ a décidé de conserver son émission fétiche. Le CFC sera évidemment axé plus spécialement sur la Ligue des champions et le football anglais, puisque la chaîne du groupe Bolloré a les droits de ces compétitions, l’émission qui existe depuis 13 ans n’ayant plus accès aux images de la Ligue 1. A priori, pas de coup de tonnerre supplémentaire à attendre, Hervé Mathoux sera bien là à la rentrée sur Canal+ malgré des rumeurs sur son possible départ.