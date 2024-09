Canal+ humilie la Ligue 1 avec un chiffre

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Pour la première fois en 40 ans d'existence, Canal+ ne diffuse pas la Ligue 1 sur ses antennes cette année. Une perte qui ne perturbe pas du tout le sommeil du patron des sports de la chaîne cryptée.

Les abonnés de Canal+ basculent dans l'inconnu depuis août. Pour la première fois, la chaine cryptée ne leur propose pas la diffusion de la Ligue 1. Fâché avec la LFP sur les résultats des précédents appels d'offres, Canal+ n'a pas voulu acheter la Ligue 1 l'été dernier. Le championnat de France est allé dans l'escarcelle de DAZN et de BeIN Sports. Un choix assumé jusqu'au bout malgré les 40 ans de relation commune entre Canal et la Ligue 1 ainsi que le nombre important de supporters français abonnés à la chaine cryptée pour suivre leur club.

La L1 est un nain face aux coupes d'Europe

En effet, Canal+ reste fourni en terme de football. Le groupe possède la Premier League mais surtout l'intégralité des coupes d'Europe jusqu'en 2027. La Ligue des champions, la Ligue Europa et la Ligue Conférence dans leur nouveau format. Des clubs français, des poids lourds européens et énormément de matchs à diffuser. Le calcul de Canal+ est parfait selon son patron des sports, Thomas Sénécal. Interrogé par L'Equipe, il a indiqué que la Ligue 1 n'attirait plus les téléspectateurs contrairement à la Ligue des champions notamment.

EXCLUSIVITÉ ET EXHAUSTIVITÉ



Pour la première fois de son histoire, CANAL+ propose l'intégralité des Coupes Européennes de football, en exclusivité.

A cette occasion, @ThomasSenecal annonce la création de 18 nouvelles chaînes en live, et le renforcement des équipes éditoriales… pic.twitter.com/xVNcuEuB2b — CANAL+ Group (@canalplusgroupe) September 4, 2024

« On a anticipé cette situation. Pour la première fois, les coupes d'Europe se développent en exclusivité et en intégralité chez nous (et jusqu'en 2027), avec une nouvelle formule qui offre encore plus d'affiches. 546 matches de Ligue des champions, Ligue Europa et Ligue Conférence, cela compense largement l'absence de la Ligue 1 sur nos antennes [...] Aujourd'hui, les Français sont plus attachés à la Ligue des champions, si j'en juge par les audiences. La saison dernière, on avait 1,7 million de téléspectateurs en moyenne sur nos matches de C1. Des scores qui sont de très loin les meilleurs dans l'univers sport et qui placent les coupes européennes et la Ligue des champions en particulier, dans une autre galaxie », a t-il lâché. Un coup de massue pour la Ligue 1 même si Canal+ ne reste jamais totalement éloigné de son ancien amour, proposant beIN et DAZN dans son bouquet.