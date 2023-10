Ça sent pas bon, un entraîneur de L1 sur la sellette

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

Trois mois après sa nomination, Patrick Vieira voit déjà le danger se rapprocher. L’entraîneur de Strasbourg n’obtient pas les résultats espérés malgré les gros investissements effectués pendant le mercato estival. A ce rythme, et compte tenu du calendrier, les prochaines semaines pourraient lui coûter cher.

Après Laurent Blanc à Lyon et Marcelino à Marseille, un nouvel entraîneur de Ligue 1 pourrait se diriger vers la sortie cette saison. La menace se rapproche en effet pour Patrick Vieira qui ne répond pas aux attentes à Strasbourg. Le club alsacien, racheté par Chelsea, a misé près de 56 millions d’euros dans son recrutement estival. La direction affichait donc des ambitions et ne peut se satisfaire du début de saison.

La Meinau perd patience

Il n’y a pourtant pas urgence au classement puisque le pensionnaire de la Meinau occupe la onzième place après huit journées de Ligue 1. Mais la copie rendue à domicile contre le FC Nantes (défaite 1-2) avant la trêve est très inquiétante, à tel point que le public strasbourgeois, réputé pour sa patience, a sifflé son équipe. Autant dire que la colère des fans ne disparaîtra pas après le récent match amical disputé.

🏁 Le Racing s'incline en amical sur la pelouse du @KarlsruherSC. pic.twitter.com/6R3AcBs1r0 — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) October 12, 2023

Ce jeudi, Strasbourg s’est lourdement incliné contre Karlsruhe (3-0), actuellement classé 14e de deuxième division allemande… On voit mal comment le Racing pourrait obtenir des résultats positifs lors de ses deux déplacements à venir après la trêve internationale, à savoir sur les terrains du Paris Saint-Germain et du Stade Rennais.

Avec seulement trois points d’avance sur le barragiste Lorient, Strasbourg risque de glisser vers la zone rouge et d’alerter ses dirigeants américains. Suffisamment expérimenté, Patrick Vieira connaît la chanson. « On entre dans un nouveau cycle et il faut avoir de la patience et laisser les gens travailler », réclamait le technicien sur Prime Video après la défaite contre les Canaris, en soulignant la jeunesse des recrues. Pas sûr que ses supérieurs lui laissent le temps nécessaire.