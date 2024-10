But compte double, Eyraud était un visionnaire

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

Longtemps considéré comme le sport le plus populaire en France, et de loin, le football voit sa cote diminuer dans l’Hexagone. Afin de reconquérir les fans, le ballon rond devra peut-être innover, comme l’avait suggéré l’ancien président marseillais Jacques-Henri Eyraud.

Le football en perte de vitesse. A travers les difficultés de DAZN pour attirer des abonnés, ou en jetant un coup d’œil aux audiences en baisse, on constate que notre sport perd en popularité en France. Les stars du ballon rond ne font plus autant rêver qu’auparavant. Ce qui n'a rien d’étonnant pour Laurent Salvaudon qui pointe du doigt une féroce concurrence.

Les téléspectateurs ont mieux à faire

« Le plus gros des problèmes, c'est la concurrence de l'offre de divertissement, elle n'a jamais été aussi élevée, a expliqué dans L’Equipe le directeur de la rédaction de la chaîne et des créations digitales de RMC Sport. Aujourd'hui, au moment de regarder un match, outre la masse de chaînes, il y a les smartphones avec les réseaux sociaux, les messageries instantanées et les jeux mobiles, puis toutes les plates-formes (YouTube, Netflix, Prime Video, Disney+, MyCanal, Max...). »

« Cette offre de divertissement est féroce et très bien pensée autour de l'addiction, a-t-il précisé. Le football, lui, ne relève pas le même challenge. La masse d'argent l'a aseptisé. Les enjeux financiers sont devenus tellement énormes, avec une pression médiatique toujours plus grande, que les joueurs et les entraîneurs prennent de moins en moins de risques sur le terrain et en dehors. Si les matchs sont chiants et qu'il y a moins de stars, les médias ne vont pas inventer une histoire qui n'existe pas. » Alors comment y remédier ? A l’image de Jacques-Henri Eyraud, l’ancien président de l’OM moqué il y a quelques années, Laurent Salvaudon propose de changer les règles.

Jacques-Henri Eyraud, le président de l'OM, veut s'inspirer du jeu vidéo FIFA et a proposé que les buts inscrits depuis l'extérieur de la surface comptent double https://t.co/wNvYjOHhCA pic.twitter.com/B10wXCVWz8 — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 25, 2019

« Pourquoi pas proposer le jeu de tête uniquement dans les deux surfaces pour fluidifier le jeu, passer au temps de jeu effectif, jouer les touches au pied ? Pourquoi pas compter pour deux buts celui marqué de l'extérieur de la surface ? Les défenseurs devraient a priori presser et potentiellement se faire éliminer et libérer des espaces, a imaginé le journaliste. Regardez le panier à 3 points (lancé en NBA en 1979) qui fait tout le charme du basket, surtout dans le money-time... Soit le football se renouvellera par ses acteurs, avec de nouvelles stars et des entraîneurs qui pratiqueront un jeu plus risqué, soit il devra se renouveler par son format et ses règles. » Un discours comparable à celui de Gerard Piqué en Espagne.