TV ‍: Canal+ pleure avec la nouvelle Ligue des Champions

La Ligue des Champions a plutôt bien débuté pour les clubs français, même si le diffuseur intégral qu'est Canal+ ne parvient pour le moment pas à rivaliser avec les audiences de la saison dernière.

La nouvelle formule de la Ligue des Champions était attendue au tournant et pour le moment, elle tient ses promesses. Le tirage au sort a été certes automatisé mais a donné lieu à nombreuses affiches et les surprises ont aussi permis de mettre tout le monde dans le bain. Les rencontres phares sont nombreuses et la bagarre pour obtenir les premières places du classement est garantie jusqu’au bout. Mais avec plus de matchs au compteur bien sûr, ce que l’UEFA avait parfaitement prévu dans cette nouvelle formule.

Perte d'audience légère pour Canal+

En France, ce sont quatre clubs, au lieu de souvent deux ces dernières années, qui sont aux prises avec le PSG, Monaco, Lille et Brest. Canal+ a donc décidé de mettre le paquet sur cette épreuve avec une couverture complète, et la diffusion d’absolument tous les matchs sur ses canaux. Toutefois, selon les chiffes de L’Equipe, l’audience n’est pas encore au rendez-vous. Les deux matchs du PSG contre Gérone et Arsenal n’ont pas dépassé 1,5 million de téléspectateurs, alors que le match de poule contre Newcastle avait fait 1,75 million par exemple. Des audiences en légère baisse, qui correspondent aussi au détachement aperçu lors des matchs des Bleus en Ligue des Nations.

« Il y a une forme de saturation autour du produit foot, trop de rencontres, trop de compétitions qui ne servent à rien, trop d'abonnements pour les regarder, un manque de repères. On perd parfois l'excitation de voir un match. C'est sûr qu'arriver après la beauté des Jeux Olympiques avec des polémiques, une Ligue 1 qui a des problèmes financiers, une crise des droits télé, puis une équipe de France qui souffre dans une période de transition, cela n'aide pas », a souligné dans le quotidien sportif Bixente Lizarazu, qui suit les Bleus pour TF1, et se rend bien compte que la multiplication des rencontres et des compétitions commence à lasser le grand public.