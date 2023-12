Brest enchaîne à Nantes et se rapproche du podium

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

Ligue 1 - 16e journée

Stade : La Beaujoire - Louis Fonteneau

Score : Nantes 0-2 Brest

Buts pour le Stade Brestois : Hugo Magnetti (49e), Steve Mounié (57e)

Grâce à une victoire 2-0 sur le terrain du FC Nantes, le Stade Brestois enchaîne un cinquième match sans défaite en Ligue 1 et se retrouve à seulement deux points du podium.

Le break est fait pour le @SB29 💥

Suite à un corner, Steve Mounié reste à l'affut et pousse le ballon au fond des filets ⚽️#FCNSB29 (0-2) pic.twitter.com/TRCoHtDkbw — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) December 17, 2023

Équipe surprise de ce début de saison, Brest joue toujours autant de manière décomplexée. Si Le Douaron a failli ouvrir le score en première période, les Brestois ont fait le boulot lors du second acte, notamment grâce à une grosse activité de Romain Del Castillo, passeur sur le but de Magnetti, puis également décisif pour la troisième réalisation de Mounié en Ligue 1 cette saison. Bizot a été sauvé par sa barre (72e) sur une tête lobée de Mohamed, alors que Satriano aurait pu inscrire le troisième but de la rencontre mais Lafont a sauvé les siens (78e). Matthis Abline pensait réduire le score dans le temps additionnel (90e+1) mais le but a été refusé pour les Canaris. Nantes subit une troisième défaite consécutive et poursuit sa série avec 7 matchs sans victoire en championnat. De son côté, Brest s'empare provisoirement de la quatrième place en attendant le match de Lille contre le PSG mais revient surtout à deux points de l'AS Monaco, troisième. Brest qui affrontera Lorient lors de la prochaine journée, a clairement un coup à jouer dans cet exercice 2023/2024 de la Ligue 1. Nantes reste dixième avant un match décisif face à l'OL le mercredi 20 décembre, le dernier match de l'année.