BeInSports a sauvé la Ligue 1, Aulas fait allégance au Qatar

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Très critiquée ces derniers temps, l’influence du Qatar sur la Ligue 1 n’est toutefois pas mauvaise pour tout le monde. Jean-Michel Aulas estime par exemple que Nasser Al-Khelaïfi a « sauvé » la Ligue 1 avec BeInSports.

Ces derniers jours, l’organisation du Trophée des champions au Qatar a provoqué une vague de réactions négatives. Il faut dire que Nasser Al-Khelaïfi a un peu fixé ses propres règles sur ce coup, décalant ce match au mois de janvier, renommant le trophée en ajoutant « visit Qatar » et en organisation bien sûr la rencontre à Doha. Cette influence de plus en plus grandissante du patron du Paris Saint-Germain sur la Ligue 1 dérange et ce n’est pas John Textor qui va dire le contraire, le président de l’Olympique Lyonnais ayant dézingué son homologue parisien sur les ondes de RMC il y a une semaine.

OL : Aulas répond à Textor et lui colle une grosse pression https://t.co/ThGCj2eg4n — Foot01.com (@Foot01_com) January 19, 2025

Mais pour Jean-Michel Aulas, la Ligue 1 devrait plutôt remercier Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar. Lui aussi interrogé par la radio, l’ancien patron de l’OL estime que BeInSports a notamment « sauvé » le championnat de France. Un bel hommage de la part de Jean-Michel Aulas à son ancien homologue. « Aujourd’hui, le foot français est organisé de manière centralisée. Le poids du PSG et du Qatar est énorme, faute d’autres solutions. C’est la solution qui permet au championnat de France de fonctionner et d’avoir une équipe susceptible de gagner la Ligue des champions » a commenté Jean-Michel Aulas avant de conclure.

Aulas rend un vibrant hommage au Qatar

« Je suis d’ailleurs persuadé que le Paris SG va y arriver ! C’est une situation où Paris et Nasser Al-Khelaïfi sont omniprésents. Il est très compétent. Nasser a bien réussi sur le championnat, il est président de l’ECA. J’ai occupé des fonctions importantes pendant des années. Il est aussi à l’UEFA, très proche d’Aleksander Ceferin. Il a des compétences qui permettent aujourd’hui d’assurer ce qu’il fait pour le PSG et la Ligue 1. C’est lui, avec beIN Sports et le PSG, qui ont sauvé le championnat de France » a commenté Jean-Michel Aulas, couvrant de louanges et de remerciements Nasser Al-Khelaïfi. Le président du Paris Saint-Germain, tancé par John Textor ces derniers jours, appréciera.