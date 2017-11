ASSE-OL : La LFP condamne mais reste très prudente avec Fekir !

Dans : Ligue 1, OL, ASSE.

La Ligue de Football Professionnel a pris son temps, mais a décidé de réagir aux incidents intervenus dimanche soir lors du derby entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais à Geoffroy-Guichard. Dans un communiqué, l'instance du foot pro a annoncé qu'elle se saisissait de l'affaire, mais a été d'une sobriété totale en précisant qu'elle allait étudier « les événements » qui avaient déclenché l'envahissement du terrain, sans jamais prononcer le nom de Nabil Fekir.

« La Ligue de Football Professionnel condamne l’ensemble des incidents survenus lors de la rencontre AS Saint-Etienne – Olympique Lyonnais du 5 novembre 2017. Dès jeudi, la Commission de Discipline de la LFP ouvrira une instruction de ce dossier et étudiera l’ensemble des incidents : les comportements violents d’avant-match justement condamnés par le Préfet de la Loire, les banderoles d’incitation à la haine, le nombre très important de fumigènes ainsi que les événements ayant conduit à l’envahissement du terrain qui a provoqué l’interruption de la rencontre durant 40 minutes. Ces faits ternissent l’image du derby et compromettent le déplacement des supporters adverses lors des prochaines rencontres opposant ces deux clubs », indique la LFP, qui a un petit train de retard sur le Préfet de la Loire, lequel a déjà dit que ces déplacements des supporters lyonnais et stéphanois lors du derby étaient à oublier.