ASM-TFC ‍: Stéphanie Frappart fait hurler les Toulousains

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Souvent au coeur des polémiques et des contestations ces dernières semaines en Ligue 1, Stéphanie Frappart n’a pas arrangé son cas ce samedi à l’occasion du match entre Monaco et Toulouse.

Alors que le score était de 1-0 pour le club de la Principauté peu avant l’heure de jeu, Zakaria Aboukhlal s’est écroulé dans la surface, lui qui allait se présenter face à Radoslaw Majecki. L’attaquant du TFC a visiblement été accroché par Wilfried Singo, l’unique buteur monégasque jusqu’ici. Sur le direct, pas évident de siffler penalty car le contact avait effectivement l’air assez léger mais après ralenti, le doute existe car il semble bien que le défenseur de l’ASM accroche l’attaquant de Toulouse au niveau du pied. Surprenant, le jeu a repris quelques secondes après l’action sans que Stéphanie Frappart ne soit appelée à la VAR pour checker l’action. Une anomalie selon les supporters toulousains, lesquels se sont agacés sur les réseaux sociaux après cette action litigieuse selon eux.

Les Toulousains enragent contre Stéphanie Frappart

⏱️ 57'

Zakaria s'écroule dans la surface... Six mètres pour Madame Frappart.



1-0 #ASMTFC — Toulouse FC (@ToulouseFC) December 7, 2024

« Stéphanie Frappart tu peux nous montrer tes diplômes stp on veut juste vérifier un truc », « Mettez l’erreur de frappart y’a penalty 100 fois pour Toulouse », « On peut plus voir l’arbitrage de Frappart… », « Du grand frappart encore.... C'est toujours pareil avec elle de toute façon... Dans l'autre sens elle l'aurait sifflé sans soucis », « Donc la vidéo c’est en fonction de ce que décide Frappart ? » ou encore « Frappart doit sa place strictement à l’égalité homme-femme au profit des compétences d’arbitrages » peut-on lire sur X, où la communauté toulousaine s’agace fortement après cette action très litigieuse. Le CM officiel du TFC a également semblé irrité mais a préféré se retenir plutôt que de pointer du doigt l’arbitrage de Mme Frappart sur cette action. Cela renforce en tout cas les doutes qui entourent le niveau de l’arbitre de 40 ans en Ligue 1 après plusieurs grosses polémiques depuis le début de la saison.