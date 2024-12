ASM-PSG ‍: Wilfried Singo suspendu un match

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Auteur d’un geste spectaculaire sur Gianluigi Donnarumma, Wilfried Singo a été au coeur des débats ces derniers jours. Le défenseur monégasque n’a pas été sanctionné pendant le match contre le PSG malgré le visage très touché du gardien italien. Les officiels et la VAR n’ont rien à eu à redire, sous prétexte qu’il n’y avait pas de côté volontaire et que le pied était dans une position naturelle, sans chercher le contact. Cela n’atténuera pas ceux qui réclamaient une sanction contre l’Ivoirien mais ce dernier a été suspendu pour une rencontre par la commission de discipline de vendredi après-midi. En cause, une accumulation de carton jaunes, puisque le Monégasque avait déjà été averti avant son choc avec Donnarumma.