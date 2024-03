A quelle heure et sur quelle chaine voir Monaco-PSG

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Le match à Louis II entre Monaco et le PSG sera incontestablement le choc de cette 24e journée de Ligue 1. Même si le titre est quasiment joué et qu’il faudrait une incroyable défaillance et une série de défaites pour inverser la tendance, le PSG affrontera une belle équipe de Monaco à quelques jours de son match face à la Real Sociedad en 1/8e de finale retour de la Ligue des Champions.

Un rendez-vous qui sera à suivre sur Amazon Prime pour le lancement de ce week-end de football, car la rencontre aura lieu ce vendredi 1er février à 21h00. La plateforme américaine va présenter son équipe de choc habituelle pour la diffusion de cette rencontre, avec une prise d’antenne en amont du match et un plateau animé par Thibault LeRol accompagné de l’ancien parisien - et Marseillais - Jérome Alonzo et de l’ancien Marseillais Adil Rami. Aux commentaires, on retrouve Smail Boubdellah et Benoit Cheyrou, avec David Aiello en bord de terrain pour les réactions.