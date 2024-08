200.000 pirates pour Le Havre-PSG, DAZN mis KO ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Techniquement et éditorialement, DAZN a réussi ses débuts vendredi soir à l'occasion du match inaugural de Ligue 1 entre Le Havre et le PSG. Mais la chaîne avait probablement plus de téléspectateurs pirates que d'abonnés.

Personne n'a oublié les débuts compliqués de RMC Sport, totalement planté un soir de Ligue des champions, ou les quelques bugs de Mediapro. Et ils étaient nombreux ceux à se demander comment allait se dérouler le premier direct de DAZN à l'occasion du premier match de Ligue 1 diffusé par le nouveau détenteur des droits de 8 des 9 rencontres de chaque journée de Championnat. Et il faut le dire, tout a été parfait ou presque pour Julien Brun et l'équipe de la chaîne anglaise.

Cependant, sur les réseaux sociaux, avant même que le match entre Le Havre et le PSG débute, on s'échangeait surtout les bonnes adresses pour suivre gratuitement la rencontre, que ce soit sur Telegram...ou via le Brésil où ce match de Ligue 1 était diffusée en direct. Et au final, il y avait probablement plus de téléspectateurs pirates que de vrais abonnés pour assister à la victoire du Paris Saint-Germain comme l'explique L'Equipe ce samedi.

200.000 téléspectateurs devant Le Havre-PSG sans payer

Sacha Nokovitc, journaliste du quotidien sportif et spécialiste des médias, sur Telegram, le nouvel eldorado des amateurs de sport sans payer d'abonnement, ils étaient plus de 200.000 à suivre dans une qualité parfaite ou presque le match diffusé par DAZN et cela totalement gratuitement. Et cela n'intègre pas ceux qui ont des abonnements payants à des IPTV plus ou moins low cost...et plus ou moins fiables, car évidemment personne ne poursuivra en justice un fournisseur d'abonnement pirate dont la diffusion est parfois bloquée quelques secondes ou quelques minutes.

😮‍💨 | Le trio d'attaque de l'EDF a pris les choses en main ! 🌪🇫🇷 #HACPSG @PSG_inside pic.twitter.com/NS0uxFWPvL — DAZN France (@DAZN_FR) August 16, 2024

Autrement dit, même si on ne connaît pas le nombre total d'abonnés à DAZN, il paraît presque certain que vendredi soir, ils étaient plus nombreux ceux qui suivaient de manière illégale le match entre le club normand et le PSG que ceux qui avaient payé 30 ou 40 euros par mois pour assister à la saison de Ligue 1. De quoi laisser dubitatif quand on sait qu'il y a quelques jours, la LFP se réjouissait d'avoir remporté une victoire précieuse devant la justice contre les pirates. À voir désormais ce que va faire DAZN pour attirer vers lui le plus d'abonnés payants, sachant que vendredi soir, il était encore possible de se partager légalement le flux du match, alors qu'une option à 20 euros avait été mise en place par le diffuseur. De même, sur X, DAZN donnait également rapidement les buts de la rencontre, ce qui une nouveauté.