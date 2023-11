1,7 million d'abonnés au Pass Ligue 1, le secret dévoilé

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

A l'heure où la LFP négocié désormais de gré à gré la vente des droits de la Ligue 1 pour la période allant de 2024 à 2029, on connaît le nombre d'abonnés au Pass L1 de Prime Vidéo.

Vincent Labrune gère actuellement un dossier crucial pour l’avenir du football français, à savoir trouver un diffuseur pour la Ligue 1 et la Ligue 2, le contrat actuel s’achevant en fin de saison. Si l’appel d’offres a été infructueux, ce qui n’a surpris personne, le président de la Ligue de Football Professionnel pense pouvoir négocier avec les chaines et tirer le maximum de ces négociations plus confidentielles. On a appris mardi qu'Apple était venu aux renseignements concernant les droits de la Ligue 1, mais c'est surtout DAZN qui paraît être en pole position. Du côté de Canal+ et de Prime Vidéo, et si cela n'est pas une surprise concernant l'historique chaîne cryptée française, c'est plus étonnant pour la chaîne d'Amazon qui a réussi à faire l'unanimité chez les téléspectateurs. Surtout après une révélation sur les abonnés de la chaîne de Jeff Bezos.

Le Pass Ligue 1 cartonne

🚨 31 484 SPECTATEURS !



Le nombre d'affluence moyenne sur une journée de @Ligue1UberEats a été battu ce week-end lors de la 1️⃣1️⃣e journée 😍 pic.twitter.com/zD3zsNSPNu — Prime Video Sport France (@PVSportFR) November 8, 2023

D'autant qu'à en croire NPA Conseil, cabinet de conseil stratégique et opérationnel au service de la transformation numérique, Prime Vidéo connaît un vrai succès à travers les abonnements à son Pass Ligue 1 qui permet de suivre 8 matchs de Ligue 1 et le multiplex Ligue 2. En effet, 1,7 million de personnes seraient abonnés au Pass Ligue 1, un score relativement colossal, l'abonnement étant de 99 euros pour la saison entière ou 14,99 euros par mois. Un nombre équivalent à celui de la fin de saison passée, preuve que l'intérêt du public pour le championnat ne se dément pas.

Fin décembre 2021, les abonnés au Pass L1 étaient montés à 1,8 million, mais on est tout de même dans la fourchette haute à cet instant de la saison. De quoi rendre assez étonnante la position d'Amazon qui n'a pas bougé une oreille pour conserver ces droits pour cinq ans de plus. Sauf si les dirigeants de Prime Vidéo bluffent, ce qui est évidemment très possible.