Messi de retour à Paris pour un exploit légendaire

Dans : JO 2024.

Par Corentin Facy

Certaines grandes stars pourraient être au rendez-vous des Jeux Olympiques de Paris cet été. C’est notamment le cas de Lionel Messi, pour qui une participation aux JO n’est pas à exclure.

Du haut de ses 36 ans, Lionel Messi est-il en capacité d’enchainer la Copa America puis les Jeux Olympiques ? C’est la question que se pose actuellement le peuple argentin, mais également le sélectionneur olympique Javier Mascherano. L’ex-milieu de terrain du FC Barcelone adorerait pouvoir compter sur son ancien coéquipier afin d’épauler la jeunesse argentine aux Jeux Olympiques, et il ne s’en cache pas. Dans une interview accordée à Tyc Sports, Javier Mascherano a évoqué la potentielle participation de Lionel Messi aux Jeux Olympiques. L’occasion pour l’ancien international argentin de faire part de son envie de voir « La Pulga » à Paris en juillet 2024, même si rien n’est encore fait. En toute logique, l’Inter Miami ne retiendra pas sa star, qui aura le dernier mot quant à sa participation à cette compétition si spéciale.

Tout va en fait dépendre de sa forme physique et de sa capacité ou non à enchainer la Copa America et les JO en quelques semaines. « J’ai parlé avec Leo et nous avons convenu de reprendre prochainement. Il vient de démarrer la saison avec l’Inter Miami, il lui reste encore du temps pour les Jeux, surtout qu’il a aussi la Copa América. Ce n’est pas une tâche facile. Il faut voir s’il aura vraiment l’énergie pour être là » a lancé Javier Mascherano dans la presse argentine. Pour l’heure, le doute est donc encore total quant à la participation de Lionel Messi aux Jeux Olympiques. Mais le peuple argentin peut croire aux chances de voir La Pulga aux côtés des U23 argentins à l’occasion de cette compétition planétaire. Comme pour Didier Deschamps avec Kylian Mbappé, le sélectionneur de l’équipe première Lionel Scaloni ne fera en tout cas pas barrage à l’éventuelle participation de Lionel Messi aux JO.