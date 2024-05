JO 2024 ‍: Zinédine Zidane à Paris, il gâche la surprise

Dans : JO 2024.

Par Hadrien Rivayrand

Dans quelques semaines maintenant, les Jeux Olympiques de Paris 2024 ouvriront leurs portes. Il reste encore du suspense concernant certains porteurs de la Flamme Olympique avant le début de l'événement.

La France s'apprête à accueillir le monde du sport du 26 juillet au 11 août. Le capitale ne veut pas se manquer et souhaite à tout prix faire grandir la ferveur avant l'événement. Cette dernière dépendra notamment des porteurs de la Flamme Olympique, qui font beaucoup parler ces dernières semaines. A Marseille, les stars avaient été présentes pour jouer le jeu et donner de leur temps, avec Basile Boli en chef de file. Et avant le début de l'événement, la cité francilienne prépare apparemment un énorme coup. Du moins si l'on en croit le député Renaissance et Maire de Poissy Karl Olive, proche d'Emmanuel Macron et qui a certainement quelques tuyaux sur la cérémonie d'ouverture.

Zidane, la surprise s'annonce énorme ?

Ces dernières heures sur son compte X, l'homme politique a en effet surpris son monde en indiquant que selon ses informations, Zinédine Zidane sera le dernier porteur de la Flamme Olympique : « Info KO : Zinedine Zidane dernier porteur de la #FlammeOlympique. De la gueule non ? ». Il devrait donc prendre part, si cela se vérifie, aux festivités le 26 juillet après la cérémonie d'ouverture qui devrait avoir lieu sur la Seine. De quoi ravir les Parisiens mais donner un petit goût amer aux Marseillais, qui auraient aimé le voir dans la cité phocéenne il y a quelques semaines pour lancer ce tour de France olympique. Egalement, certains internautes auraient préféré voir un athlète olympique plutôt que la légende du football français, qui n'a jamais disputé les JO. Rien n'est encore confirmé mais tout porte à croire que si Zidane porte la Flamme Olympique, cela aura le mérite de faire son effet auprès du public et des téléspectateurs, Zizou étant de renommée mondiale et l'une des personnalités françaises les plus connues à l'étranger. A noter que Zinédine Zidane, sans club depuis son départ du Real Madrid en 2021, est toujours à la recherche d'un projet pour lui. Ce ne sera pas l'équipe de France, la Juventus ou encore le Real Madrid. Mais d'une façon ou d'une autre, il a confié récemment qu'il avait toujours la flamme... pour entrainer.