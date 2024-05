Mbappé et Griezmann aux JO, c’est confirmé ‍!

Dans : JO 2024.

Par Guillaume Conte

La Fédération Française de Football a bien l’intention de présenter la crème de la crème du football tricolore pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Cela veut dire Antoine Griezmann et Kylian Mbappé.

Didier Deschamps a donné le ton ce jeudi soir en dévoilant le groupe tricolore qui défendrait les couleurs de la France lors de l’Euro 2024 qui se déroulera le mois prochain en Allemagne. Les plus grands talents du pays seront concentrés sur le grand objectif de cette saison, alors que la précédente édition a été un échec avec une élimination prématurée face à la Suisse. Un titre européen mettrait en avant l’incroyable succès de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France, mais aussi la capacité de cette équipe à aller loin dans les grandes compétitions, après déjà trois finales en moins de 10 ans (2016, 2018 et 2022).

Mbappé et Griezmann rêvent des Jeux Olympiques

Mais la magie du football, c’est aussi de proposer des nouveaux challenges en permanence, et les Jeux Olympiques qui arrivent au mois de juillet font saliver les plus grands joueurs français. Les JO à Paris, c’est une fois tous les 100 ans et Kylian Mbappé comme Antoine Griezmann rêvent d’en faire partie. Même si ce sera compliqué, car la FIFA, trop occupée à créer de nouvelles compétitions comme la Coupe du monde des clubs, n’a pas inscrit les JO dans les dates où les joueurs internationaux doivent être libérés. Résultat, même pour les éléments de moins de 23 ans, il faut l’accord des clubs pour disputer le tournoi olympique. Cela avait coûté cher aux Bleuets en 2021 à Tokyo mais cette fois-ci, à domicile, tout sera fait pour avoir une équipe capable de ramener la médaille d’or.

C’est pourquoi la FFF compte bien tout faire pour que Thierry Henry puisse avoir sa Dream Team. Et selon Marca, l’instance fédérale française va faire la demande auprès de l’Atlético de Madrid et du Real Madrid, dans le cas très probable où Kylian Mbappé y signerait dans les prochaines semaines, pour libérer les deux talents offensifs des Bleus. Cela ne garantit en rien leur présence à ce rendez-vous qui durera jusqu’au mois d’août, et peut littéralement plomber la préparation de joueurs déjà très sollicités. Pour le moment, aucune réponse n’est attendue, mais les deux formations espagnoles voient sur le long terme, avec une tournée de préparation à l’étranger, et aussi une fin de saison qui comprendra un championnat du monde des clubs pendant l’été, ce qui pourrait tout simplement déboucher sur 12 mois de football sans quasiment s’arrêter pour les joueurs concernés.

En tout cas, dans l’attente d’une réponse, la FFF a bien l’intention de tout faire pour ramener ses stars à Paris pour les Jeux Olympiques, même si l’instance fédérale serait aussi bien inspirée de prévoir des plans B et C en ce qui concerne ses joueurs vedettes. Mais la France n'a envie d'avoir aucun regret, et va bien tenter de ramener Mbappé et Griezmann à Paris cet été !