Barcola met Luis Enrique et le PSG sous pression

C'est dans les prochains jours que l'équipe olympique va prendre forme, les joueurs et les clubs ayant besoin de savoir leur programme de l'été. Le PSG ne veut pas voir ses joueurs faire le doublé Euro-JO, mais Bradley Barcola en a très envie !

Les Jeux Olympiques représentent un sacré casse-tête pour les clubs européens avec leurs joueurs. La compétition n’est pas une date FIFA, et ne provoque donc aucune obligation de libérer des joueurs au coeur de l’été. Surtout ceux qui vont disputer l’Euro ou la Copa America juste avant. Le prestige n’est pas aussi important qu’une Coupe du monde bien évidemment, mais vu que les JO se déroulent à Paris, de nombreux joueurs français rêvent d’y participer. C’est bien évidemment le cas de Kylian Mbappé, qui sait toutefois que le Real Madrid ne devrait pas le laisser partir, malgré le forcing d’Emmanuel Macron en personne.

Barcola veut aller aux JO, le PSG n'est pas chaud

Au PSG, la question se pose aussi pour de nombreux éléments comme Warren Zaïre-Emery, Achraf Hakimi ou Bradley Barcola. Le club de la capitale a déjà laissé entendre que faire l’Euro et les JO n’était pas envisageable. Malgré cela, Bradley Barcola a bien l’intention de profiter de sa jeunesse et d’un temps de jeu qui risque d’être réduit avec les Bleus en Allemagne, pour faire le doublé. Convoqué par Didier Deschamps pour l’Euro, l’ancien lyonnais a fait savoir qu’il espérait bien être de l’aventure olympique cet été.

« Il y a toujours une envie. C’est une compétition que tu ne peux pas jouer tous les deux ans. C’est vraiment une compétition exceptionnelle, en plus c’est à Paris. Donc oui.. », a lancé Bradley Barcola sur France Télévisions. Un petit caillou dans la chaussure du PSG, qui n’a pas prévu de laisser son jeune ailier filer avec la sélection de Thierry Henry, mais qui ne veut pas non plus passer pour le club qui ne joue pas le jeu des JO et de la France.

Surtout que le Paris SG avait dans un premier temps, en milieu de saison, laissé entendre qu’il ferait en sorte que les joueurs qui veulent rejoindre l’équipe olympique ne seraient pas privés de cette possibilité. Avant que Luis Enrique ne fasse à son tour bien savoir récemment en conférence de presse qu’il n’était pas envisageable de disputer deux compétitions cet été, au risque de se blesser ou de vivre une préparation très compliquée. Bradley Barcola parviendra-t-il à faire plier le PSG et obtenir son billet pour les JO ? La réponse ne va pas tarder même si l’ailier parisien a aussi confié qu’il n’avait pour le moment pas été sollicité directement par Thierry Henry.