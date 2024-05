Lucas Chevalier opéré et très incertain pour les JO

Dans : JO 2024.

Par Claude Dautel

Le gardien de but du LOSC et de l'équipe de France Espoirs s'est blessé dimanche soir lors de la victoire de Lille à Nantes. Et Lucas Chevalier ne pourra pas échapper à une opération.

Sorti sur blessure suite à une sortie aérienne à la toute dernière minute du temps réglementaire dimanche soir à La Beaujoire, Lucas Chevalier faisait grise mine en cédant sa place à Vito Mammone, son suppléant dans les buts de Lille. Et le jeune portier prodige du LOSC avait de quoi avoir la tête des mauvais jours, car son ménisque, qui le faisait déjà souffrir cette saison, a désormais besoin d'une intervention chirurgicale. Ce lundi midi, L'Equipe confirme que le gardien de but lillois sera opéré dans la semaine, et qu'il sera forfait pour une période de six à huit semaines. Lucas Chevalier ne sera donc pas disponible pour l'Euro 2024, si Didier Deschamps avait fait appel à lui, mais surtout il est incertain pour les Jeux Olympiques de Paris, lui qui est le titulaire au sein de la formation entraînée par Thierry Henry.