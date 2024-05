JO 2024 ‍: Thierry Henry va pleurer

Dans : JO 2024.

Par Guillaume Conte

Les Jeux Olympiques approchent et Thierry Henry va devoir donner sa liste dans quelques jours pour se préparer à cet évènement très attendu. Mais le casse-tête est terrible pour l'entraineur français.

Dans une compétition très particulière puisqu’il s’agit d’un tournoi petit modèle pour aller chercher une médaille et un titre de prestige pendant le temps des Jeux Olympiques, l’équipe de France se sait très attendue. Et c’est aussi l’ambition de Thierry Henry de réussir à créer un mélange entre jeunesse forcément puisque ce sont les joueurs de moins de 23 ans, et expérience avec l’autorisation de faire venir trois joueurs plus âgés pour compléter l’effectif et lui donner un peu plus de coffre. Tout cela en convoquant seulement 18 joueurs, et 4 réservistes, dans une liste à donner dans le courant du mois de juin.

On est loin de la Dream Team pour la France

Le but est d’éviter le fiasco des JO de Tokyo, quand la France avait réussi à se qualifier, ce qui n’est pas une chose aisée, mais était partie au Japon avec une équipe bis, faute de pouvoir convaincre les clubs de lâcher leurs joueurs. Avec les Jeux à Paris et l’honneur de la France en jeu, les grandes annonces se sont multipliées pour assurer qu’une « Dream Team » irait chercher la médaille d’or. Mais la réalité est bien différente, et Thierry Henry, qui s’affaire actuellement pour concocter la meilleure équipe possible, est en train de prendre quelques douches froides.

Matchs🚨

Nos bleuets connaissent leurs adversaires pour leurs matchs de préparation aux JO👊



🆚Paraguay🇵🇾

📍Bayonne- 4 juillet (21h15)



🆚République Dominicaine🇩🇴

📍Toulon-11 juillet (21h15)



🆚Japon🇯🇵

📍Toulon-17 juillet (21h05)#edfespoirs #France

📸FFF pic.twitter.com/oey0guWkBb — Equipe de France Espoir (@edf_espoir) May 16, 2024

Le champion du monde 1998 n’a toujours aucun retour positif sur les situations d’Antoine Griezmann et de Kylian Mbappé, qui veulent disputer les JO mais ne savent pas à quoi s’en tenir avec leur club. Chez les internationaux français qui peuvent cumuler, comme Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola, le PSG risque de mettre un stop pour éviter la surcharge de ses jeunes joueurs, même si leur temps de jeu risque d’être limité à l’Euro. De même à l’étranger, Malo Gusto, Mathys Tel ou William Saliba ne seront pas libérés par leur club, respectivement Chelsea, le Bayern Munich et Arsenal.

Ekitike en sauveur de l'attaque de la France ?

Des informations qui laissent Thierry Henry en doute, même si Hugo Ekitike, qui retrouve des ailes à Francfort, est candidat à une place dans l’équipe olympique. Le sélectionneur n’aura peut-être pas tant de choix que cela, même s’il compte puiser dans le réservoir du Stade Rennais avec Kalimueno, Doué et Truffert. Toutefois, le club breton ne souhaite pas être le seul à jouer le jeu et effectuer une préparation sans plusieurs titulaires. L’été sera chaud pour « Titi », lui qui a prévu trois matchs amicaux dans le courant du mois de juillet pour préparer son équipe. Ce sera contre le Paraguay à Bayonne le 4 juillet, contre la République dominicaine le 11 juillet à Toulon, et toujours dans la cité varoise contre le Japon le 17 juillet.