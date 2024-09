Ziyech dégoupille, Israël et le Maroc prennent cher

Dans : Foot Mondial.

Par La Rédaction

Depuis le début du conflit entre le Hamas et Israël, certains athlètes prennent la parole pour dénoncer la situation. Hakim Ziyech en fait partie, quitte à tacler son propre gouvernement du Maroc.

Hakim Ziyech fait partie des footballeurs qui n'en peuvent plus de la situation au Proche-Orient. Le Marocain, aujourd'hui joueur de Galatasaray, a fait une sortie remarquée ces dernières heures sur ses réseaux sociaux, en déplorant ce qu'il se passait à Gaza. Une sortie dans laquelle il s'en prend aux manières de faire d'Israël envers la population locale, en parlant même de « génocide ». Aussi, Ziyech a pris le temps de fustiger le prétendu rôle du Maroc dans le conflit, qu'il accuse de soutenir l'état hébreu.

Ziyech, des mots qui ne passent pas inaperçus

« Mettons les choses au clair. N*que Israël et tous les autres pays qui soutiennent ce genre de comportements. Ma story vise également le gouvernement de notre pays qui soutient le génocide et tous les autres pays aussi. Honte à vous. Trop c'est trop ! Free Palestine », peut-on notamment voir marqué dans une story de la part de l'ancien joueur de l'Ajax ou encore de Chelsea. Reste à savoir désormais comment cette sortie sera prise du côté de l'UEFA mais aussi du Maroc. Une sanction sportive pourrait même être prise de la part des Lions de l'Atlas. Une insulte au Roi du Maroc ne devrait en effet pas rester sans réponse. En tout cas, ses mots n'ont pas manqué d'être soutenus par une partie des internautes, eux qui saluent le courage de sa prise de position. En attendant d'en savoir plus sur son sort, Ziyech, qui revient de blessure, va devoir lancer sa saison sous les couleurs de Galatasaray.